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Успіх написав:Вибачте, якщо запитую вже не вперше)) - бо щось відповідей не пам'ятаю на своє питання)) Тож: - якщо мою квіточку здадуть восени/до кінця року, то що краще: а) закрити/заморозити до кращих часів в такому стані, як здадуть? б) попросити тата, нехай найме бригаду/майстрів і нехай зроблять ремонт "під ключ" і здати в оренду?
Але всі кажуть, що все значно здорожчало і майстри - НЕ дешево беруть! То чи доцільно зробити ремонт, який напевно потягне на ці 27м2 "під ключ" +/-400Кгрн?
Залежить від того яке у вас місто. І за яку ціну плануєте здати.
Успіх написав:Вибачте, якщо запитую вже не вперше)) - бо щось відповідей не пам'ятаю на своє питання)) Тож: - якщо мою квіточку здадуть восени/до кінця року, то що краще: а) закрити/заморозити до кращих часів в такому стані, як здадуть? б) попросити тата, нехай найме бригаду/майстрів і нехай зроблять ремонт "під ключ" і здати в оренду?
Але всі кажуть, що все значно здорожчало і майстри - НЕ дешево беруть! То чи доцільно зробити ремонт, який напевно потягне на ці 27м2 "під ключ" +/-400Кгрн?
Залежить від того яке у вас місто. І за яку ціну плануєте здати.
п.с. Все ж таки для мене більш загадковою є ціна ремонту "під ключ". Бо +/-400Кгрн - це я так думаю... - а от скільки насправді вийде - це можуть точніше сказати лише ті люди, які недавно завершили ремонт(ремонт під здачу мається на увазі)
Успіх написав:Ви утримались від коментарів, що краще - зробити ремонт і здати, чи тримати "заморожену" квартиру до кращих часів?
в задаче слишко много неизвестных. кто будет сдавать. кто будет решать проблемные моменты. что меняет если ты сделаешь ремонт на год позже, это как-то заденет твой бюджет?. я бы не вешал ремонт и аренду на чужие плечи. тут еще добавляется человеческий фактор.