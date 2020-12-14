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Успіх написав:Вибачте, якщо запитую вже не вперше)) - бо щось відповідей не пам'ятаю на своє питання)) Тож: - якщо мою квіточку здадуть восени/до кінця року, то що краще: а) закрити/заморозити до кращих часів в такому стані, як здадуть? б) попросити тата, нехай найме бригаду/майстрів і нехай зроблять ремонт "під ключ" і здати в оренду?
Але всі кажуть, що все значно здорожчало і майстри - НЕ дешево беруть! То чи доцільно зробити ремонт, який напевно потягне на ці 27м2 "під ключ" +/-400Кгрн?
Залежить від того яке у вас місто. І за яку ціну плануєте здати.
Успіх написав:Вибачте, якщо запитую вже не вперше)) - бо щось відповідей не пам'ятаю на своє питання)) Тож: - якщо мою квіточку здадуть восени/до кінця року, то що краще: а) закрити/заморозити до кращих часів в такому стані, як здадуть? б) попросити тата, нехай найме бригаду/майстрів і нехай зроблять ремонт "під ключ" і здати в оренду?
Але всі кажуть, що все значно здорожчало і майстри - НЕ дешево беруть! То чи доцільно зробити ремонт, який напевно потягне на ці 27м2 "під ключ" +/-400Кгрн?
Залежить від того яке у вас місто. І за яку ціну плануєте здати.
п.с. Все ж таки для мене більш загадковою є ціна ремонту "під ключ". Бо +/-400Кгрн - це я так думаю... - а от скільки насправді вийде - це можуть точніше сказати лише ті люди, які недавно завершили ремонт(ремонт під здачу мається на увазі)
Успіх написав:Ви утримались від коментарів, що краще - зробити ремонт і здати, чи тримати "заморожену" квартиру до кращих часів?
в задаче слишко много неизвестных. кто будет сдавать. кто будет решать проблемные моменты. что меняет если ты сделаешь ремонт на год позже, это как-то заденет твой бюджет?. я бы не вешал ремонт и аренду на чужие плечи. тут еще добавляется человеческий фактор.
Bolt написав:скалькулювати більш точну суму ремонта.Бр, щось мені здається, що 400 кг, то раза в два забагато, як для такого об'єкта.
Боюсь, що 200К може піти лише на будматеріали+меблі+техніка.. а близько 200К може піти на роботу майстрів - сантехніка, електрика, маляра, плиточника...
vitaliiangel написав:в задаче слишко много неизвестных. кто будет сдавать. кто будет решать проблемные моменты. что меняет если ты сделаешь ремонт на год позже, это как-то заденет твой бюджет?. я бы не вешал ремонт и аренду на чужие плечи. тут еще добавляется человеческий фактор.
Організатором ремонту (підшуком майстрів/контроль їхньої роботи) думаю міг би бути мій тато, а от потім здати в оренду і контролювати орендарів - могла б моя племінниця, так як вона декілька місяців пропрацювала ріелтором.
"Що змінює, якщо я зроблю ремонт на рік пізніше?" - так у тому то й справа, що хочу це зрозуміти?!))) З одного боку - "втрачена вигода"... - бо рік би капала оренда(а це +100-120Кгрн) З іншого боку - якщо ремонт дорогий? - а потім його можна буде зробити трохи дешевше (якщо стрибне курс, а мені вдасться зберегти заощадження в долярах + самому зробити через рік весь ремонт) - то тоді нах його тепер(після здачі) робити, напрягаючи родичів?
Успіх , я б робив. Якщо за рік з 10 куе вкладених в ремонт ти 2.5 куя повернеш, то точно перекриєш можливі втрати на гіпотетичних зростаннях курсу. Невже ти думаєш що при іншому курсі тобі ремонт вийде в 5 куе?
А взагалі знов бісиш. До можливої здачі обʼєкту півроку (і не факт!), потім вам поки адресу дадуть, підключать постійну е/е і воду, може влітку 2024 почнеш ремонт. Навіщо зараз баламутить воду.