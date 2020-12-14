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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 42434445
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:32

  yama написав:
  beee написав:Укладка плитки - искусство, конечно. И адский труд
поясніть мені в чому сакральний сенс швів між плиткою ? чому не можна класти плитку без швів ? тобто спеціально не робити широкі шви


моє розуміння, що шви допомагають сховати нерівності країв та відмінності розмірів окремих плиток
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 23:27

  Успіх написав:Вибачте, якщо запитую вже не вперше)) - бо щось відповідей не пам'ятаю на своє питання))
Тож:
- якщо мою квіточку здадуть восени/до кінця року, то що краще:
а) закрити/заморозити до кращих часів в такому стані, як здадуть?
б) попросити тата, нехай найме бригаду/майстрів і нехай зроблять ремонт "під ключ" і здати в оренду?

Але всі кажуть, що все значно здорожчало і майстри - НЕ дешево беруть!
То чи доцільно зробити ремонт, який напевно потягне на ці 27м2 "під ключ" +/-400Кгрн?

Залежить від того яке у вас місто.
І за яку ціну плануєте здати.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 23:29

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

посетитель написав:
  Успіх написав:Вибачте, якщо запитую вже не вперше)) - бо щось відповідей не пам'ятаю на своє питання))
Тож:
- якщо мою квіточку здадуть восени/до кінця року, то що краще:
а) закрити/заморозити до кращих часів в такому стані, як здадуть?
б) попросити тата, нехай найме бригаду/майстрів і нехай зроблять ремонт "під ключ" і здати в оренду?

Але всі кажуть, що все значно здорожчало і майстри - НЕ дешево беруть!
То чи доцільно зробити ремонт, який напевно потягне на ці 27м2 "під ключ" +/-400Кгрн?

Залежить від того яке у вас місто.
І за яку ціну плануєте здати.
Львів
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 01:03

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Ну по Львову я б подумав ще б.Надо дивиться ціну за яку можно здати.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 05:10

  посетитель написав:Ну по Львову я б подумав ще б.Надо дивиться ціну за яку можно здати.

Є пропозиції по 11-12К приблизного метражу
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... SwW9n.html

https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-k-kv ... SzhE7.html
Але давайте візьмемо, що за 9-10К можна реально здати.

То що скажете?

п.с.
Все ж таки для мене більш загадковою є ціна ремонту "під ключ". Бо +/-400Кгрн - це я так думаю... - а от скільки насправді вийде - це можуть точніше сказати лише ті люди, які недавно завершили ремонт(ремонт під здачу мається на увазі) :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 05:13

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  Faceless написав:Львів
Ви утримались від коментарів, що краще - зробити ремонт і здати, чи тримати "заморожену" квартиру до кращих часів?

Бо я розумію - що в інших випадках, то однозначною відповідь була б - робити ремонт і здавати...
Але тут саме ключовим стає "на моменті - дорогий ремонт"!🤔
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 06:59

  Успіх написав:
  Faceless написав:Львів
Ви утримались від коментарів, що краще - зробити ремонт і здати, чи тримати "заморожену" квартиру до кращих часів?

Бо я розумію - що в інших випадках, то однозначною відповідь була б - робити ремонт і здавати...
Але тут саме ключовим стає "на моменті - дорогий ремонт"!🤔

ДДоя початку скалькулювати більш точну суму ремонта.Бр, щось мені здається, що 400 кг, то раза в два забагато, як для такого об'єкта.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 07:16

  Успіх написав:Ви утримались від коментарів, що краще - зробити ремонт і здати, чи тримати "заморожену" квартиру до кращих часів?
в задаче слишко много неизвестных. кто будет сдавать. кто будет решать проблемные моменты. что меняет если ты сделаешь ремонт на год позже, это как-то заденет твой бюджет?. я бы не вешал ремонт и аренду на чужие плечи. тут еще добавляется человеческий фактор.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 08:44

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  Bolt написав:скалькулювати більш точну суму ремонта.Бр, щось мені здається, що 400 кг, то раза в два забагато, як для такого об'єкта.
Боюсь, що 200К може піти лише на будматеріали+меблі+техніка.. а близько 200К може піти на роботу майстрів - сантехніка, електрика, маляра, плиточника...
  vitaliiangel написав:в задаче слишко много неизвестных. кто будет сдавать. кто будет решать проблемные моменты. что меняет если ты сделаешь ремонт на год позже, это как-то заденет твой бюджет?. я бы не вешал ремонт и аренду на чужие плечи. тут еще добавляется человеческий фактор.
Організатором ремонту (підшуком майстрів/контроль їхньої роботи) думаю міг би бути мій тато, а от потім здати в оренду і контролювати орендарів - могла б моя племінниця, так як вона декілька місяців пропрацювала ріелтором.

"Що змінює, якщо я зроблю ремонт на рік пізніше?" - так у тому то й справа, що хочу це зрозуміти?!)))
З одного боку - "втрачена вигода"... - бо рік би капала оренда(а це +100-120Кгрн)
З іншого боку - якщо ремонт дорогий? - а потім його можна буде зробити трохи дешевше (якщо стрибне курс, а мені вдасться зберегти заощадження в долярах + самому зробити через рік весь ремонт) - то тоді нах його тепер(після здачі) робити, напрягаючи родичів?
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 08:51

Успіх , я б робив. Якщо за рік з 10 куе вкладених в ремонт ти 2.5 куя повернеш, то точно перекриєш можливі втрати на гіпотетичних зростаннях курсу. Невже ти думаєш що при іншому курсі тобі ремонт вийде в 5 куе?

А взагалі знов бісиш. До можливої здачі обʼєкту півроку (і не факт!), потім вам поки адресу дадуть, підключать постійну е/е і воду, може влітку 2024 почнеш ремонт. Навіщо зараз баламутить воду.
Hotab
 
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