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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 09:09

Полюбляю все обдумувати наперед))

  Hotab написав:А взагалі знов бісиш. До можливої здачі обʼєкту півроку (і не факт!), потім вам поки адресу дадуть, підключать постійну е/е і воду, може влітку 2024 почнеш ремонт. Навіщо зараз баламутить воду.
Та я б просто так не таляпав би язиком ;)
Але враження таке, що восени можуть вже запускати власників на ремонти, а підписання Основних договорів проводити у грудні...
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 09:24

Ще залежить яку суму плануєте заощадити, якщо робити власними руками. Якщо рівнозначну місяцю-двом в ЗСУ, то однозначно робити майстрами під контролем тата.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 09:52

  Успіх написав:так у тому то й справа, що хочу це зрозуміти?!)))
только ты знаешь в какой мере можно доверить ремонт папе, а сдачу племяннице. Этого тебе тут точно не подскажут. Арендаторы бывают очень неадекватными, захочет ли племянница разруливать спорные ситуации? сдать это 10% работы.

Я например сдаю помещения только бизнес-ледям. никакого сексизма, своих арендаторов я в глаза не вижу. Для удаленной аренды эта модель - самая беспроблемная. Как мужики арендаторы выносят мозг я тебе кидал в лс из вайбер-скриншоты. По своей природе мужики слишком много хотят. Приходится остужать их пыл "незлым тихим словом"...
  Успіх написав:а потім його можна буде зробити трохи дешевше (якщо стрибне курс, а мені вдасться зберегти заощадження в долярах
купи зимой по курсу 40 стройматериалы и сложи их в смарте до победы. Может шо-то сэкономишь. Практика показывает что эпицентр опережает с ценами курс доллара, то есть цены растут В ДОЛЛАРАХ. Не факт что при курсе 50 цены останутся как сегодня.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:22

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  vitaliiangel написав:Приходится остужать их пыл "незлым тихим словом"...
Так отож - куча нюансів...
  vitaliiangel написав:купи зимой по курсу 40 стройматериалы и сложи их в смарте до победы. Может шо-то сэкономишь. Практика показывает что эпицентр опережает с ценами курс доллара, то есть цены растут В ДОЛЛАРАХ. Не факт что при курсе 50 цены останутся как сегодня
Наче ідея, але... практика показує, що можна просто тримати долари і, при стрибку курсу - просто їх обмінюєш і купуєш будматеріали за гривню.
Бо все наперед не купиш/та і деякі будматеріали - електрику/сантехніку, коли вона просто ще в коробках... і ще може якісь речі... - легко вкрасти/винести з квартири в будинку, де в кожній другій квартирі роблять ремонт...
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:25

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

А які альтернативні варіанти?

Ну і для порівняння з альтернативними варіантами тут треба намагатися максимально чітко розуміти витрати і надходження.А то може получиться що на ремонт розраховув 10 тисяч, а фактично витратив 15ть.Здавати розраховував за 12ть, а реально получилося за 9ть. Відповідно дохідність дуже різна.

Ремонт 10ть це взагалі пісня для мене )) .За щастя було б.Де такі ціни? Але вам видніше звичайно.

Особисто я в такий же сутуації в прошлому році не робив(да і в цьому не буду).У мене получилося що при ціні ремонта в рази більше, здавав би по ціні 12ть тис.На каруселі отримав трохи менше.Так хоч гроші ліквідні на руках маєш так би мовити.Але тут ще фактор того що розвалять сильно затягнув: залишитися без квартири і грошей.У Львові з цим трохи легше.

Як підсумок: треба дивитися які є ще альтернативні варіанти і порівнювати.
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:33

  Успіх написав:легко вкрасти/винести з квартири в будинку, де в кожній другій квартирі роблять ремонт...
купи такой замок https://prom.ua/p1465644663-zamok-yozh.html
и пусть воруют себе на здоровье...
  Успіх написав:практика показує, що можна просто тримати долари і, при стрибку курсу - просто їх обмінюєш і купуєш будматеріали за гривню.
это если у твоего отца вагон свободного времени. Обычно все заняты. Или болячки, дождь, мороз, снег.
vitaliiangel
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