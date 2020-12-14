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Є ще такий приколи."Та я ремонт за десятку повністю зробив".А як почнеш уважно рахувати так виявиться що витрати були прикинути "на глаз" і реально їх не рахували.А там тільки на бензин умовно пятсот баксов потратили і ніде не врахували. Зная цей прикол вносив всі витрати в ексель.
Це як з квартирою.Купи квартиру за тридцять кбаксов здавай за триста - дохід 12ть відсотків річних.Ага, щассс...)
посетитель написав:Я не знаю які ціни у Львові.Але моя особиста тверда думка в 10ть тисяч квартиру під ключ з меблями, технікою я б не вклався.Взагалі не як.Там одна кухня в сенсі мебель(шафи) мінімум півтори тищі буде.Нє, ну якщо самому все робить...ну не знаю ))
Ну ще ставка/економія йде на те, що це смарт-квартира, загальна площа 27м2. Тобто, кухня буде з трьох верхніх шкафчиків і двох нижніх (бо ще холодильник впихнеться) ну і загалом всього трохи менше, крім ванни-кімнати...
посетитель написав:Доречі стіни в квартирі поштукатурені чи ще штукатурити треба?
посетитель написав:Я не знаю які ціни у Львові.Але моя особиста тверда думка в 10ть тисяч квартиру під ключ з меблями, технікою я б не вклався.Взагалі не як.Там одна кухня в сенсі мебель(шафи) мінімум півтори тищі буде.Нє, ну якщо самому все робить...ну не знаю ))
Ну ще ставка/економія йде на те, що це смарт-квартира, загальна площа 27м2. Тобто, кухня буде з трьох верхніх шкафчиків і двох нижніх (бо ще холодильник впихнеться) ну і загалом всього трохи менше, крім ванни-кімнати...
посетитель написав:Доречі стіни в квартирі поштукатурені чи ще штукатурити треба?
Ви утримались від коментарів, що краще - зробити ремонт і здати, чи тримати "заморожену" квартиру до кращих часів?
Бо я розумію - що в інших випадках, то однозначною відповідь була б - робити ремонт і здавати... Але тут саме ключовим стає "на моменті - дорогий ремонт"!🤔
Через пару років ремонт може бути ще дорожчий - як роботи так і матеріали, якщо є можливість я б робив ремонт і здавав, або нічого б не робив і чекав би поки здорожчає- але друге малоймовірно, до того ж Львів не Одеса - проблеми зі здачею не буде
Bolt написав:Бігло погуглив машинная штукатурка приблизно по 150 грн/кв м. Думаю в 10 кг можна вписатися.
Ехххххххх, а був би я вдома - то шпателем пошуркав стіни/пообивав "соплі" клею і, затягнувши гіпсом подекуди ямки/надщерблості... двічі прогрунтувавши... двічі перекатав стіни і стелю структурною фарбою ворсистим валиком! вже б скільки зекономив