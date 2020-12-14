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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 45464748>
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:56

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Є ще такий приколи."Та я ремонт за десятку повністю зробив".А як почнеш уважно рахувати так виявиться що витрати були прикинути "на глаз" і реально їх не рахували.А там тільки на бензин умовно пятсот баксов потратили і ніде не врахували.
Зная цей прикол вносив всі витрати в ексель.

Це як з квартирою.Купи квартиру за тридцять кбаксов здавай за триста - дохід 12ть відсотків річних.Ага, щассс...)
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 11:08

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  посетитель написав:Я не знаю які ціни у Львові.Але моя особиста тверда думка в 10ть тисяч квартиру під ключ з меблями, технікою я б не вклався.Взагалі не як.Там одна кухня в сенсі мебель(шафи) мінімум півтори тищі буде.Нє, ну якщо самому все робить...ну не знаю ))
Ну ще ставка/економія йде на те, що це смарт-квартира, загальна площа 27м2.
Тобто, кухня буде з трьох верхніх шкафчиків і двох нижніх (бо ще холодильник впихнеться) ну і загалом всього трохи менше, крім ванни-кімнати...
  посетитель написав:Доречі стіни в квартирі поштукатурені чи ще штукатурити треба?
Там не поштукатурений омноблок))
От наприклад>>>
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/v-rudn ... Sny7K.html
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 11:17

  Успіх написав:
  посетитель написав:Я не знаю які ціни у Львові.Але моя особиста тверда думка в 10ть тисяч квартиру під ключ з меблями, технікою я б не вклався.Взагалі не як.Там одна кухня в сенсі мебель(шафи) мінімум півтори тищі буде.Нє, ну якщо самому все робить...ну не знаю ))
Ну ще ставка/економія йде на те, що це смарт-квартира, загальна площа 27м2.
Тобто, кухня буде з трьох верхніх шкафчиків і двох нижніх (бо ще холодильник впихнеться) ну і загалом всього трохи менше, крім ванни-кімнати...
  посетитель написав:Доречі стіни в квартирі поштукатурені чи ще штукатурити треба?
Там не поштукатурений омноблок))
От наприклад>>>
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/v-rudn ... Sny7K.html

Мда. Хтось хотів для економії ламінат без стяжки кидати. 🤦‍♂️😏
Пи. Си. Бігло погуглив машинная штукатурка приблизно по 150 грн/кв м. Думаю в 10 кг можна вписатися.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 11:23

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  Bolt написав:ламінат
Ні, плитку!
Я знаю, що для ламінату треба рівна стяжка!
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 11:40

  Успіх написав:
  Faceless написав:Львів
Ви утримались від коментарів, що краще - зробити ремонт і здати, чи тримати "заморожену" квартиру до кращих часів?

Бо я розумію - що в інших випадках, то однозначною відповідь була б - робити ремонт і здавати...
Але тут саме ключовим стає "на моменті - дорогий ремонт"!🤔

Через пару років ремонт може бути ще дорожчий - як роботи так і матеріали, якщо є можливість я б робив ремонт і здавав, або нічого б не робив і чекав би поки здорожчає- але друге малоймовірно, до того ж Львів не Одеса - проблеми зі здачею не буде
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 11:42

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  Bolt написав:Бігло погуглив машинная штукатурка приблизно по 150 грн/кв м. Думаю в 10 кг можна вписатися.
Ехххххххх, а був би я вдома - то шпателем пошуркав стіни/пообивав "соплі" клею і, затягнувши гіпсом подекуди ямки/надщерблості... двічі прогрунтувавши... двічі перекатав стіни і стелю структурною фарбою ворсистим валиком! :lol: вже б скільки зекономив :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 11:42

  Успіх написав:
  Bolt написав:ламінат
Ні, плитку!
Я знаю, що для ламінату треба рівна стяжка!

Ок.Але там, ще до проміру рівнем, як мінімум 10 мм клею вимальовуються. На стелю гіпсокартон?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 11:48

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  Bolt написав:стелю гіпсокартон?
Вище☝️все чітко написав😄😄😄
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 12:11

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

А проводка? Зовні?
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 12:18

  lel написав:А проводка? Зовні?

Ні, закрита.
В омноблоці - взагалі, легко штробити))
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