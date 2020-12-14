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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 12:30

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Успіх написав:
  lel написав:А проводка? Зовні?

Ні, закрита.
В омноблоці - взагалі, легко штробити))
А на стелі? Гіпсокартон на стелю- буде дорожче, чим натяжний. Натяжний- 400 грн м.кв. + закладні, додаткові угли і точки освітлення. За один день зроблять.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 12:44

  Успіх написав:
  Bolt написав:Бігло погуглив машинная штукатурка приблизно по 150 грн/кв м. Думаю в 10 кг можна вписатися.
Ехххххххх, а був би я вдома - то шпателем пошуркав стіни/пообивав "соплі" клею і, затягнувши гіпсом подекуди ямки/надщерблості... двічі прогрунтувавши... двічі перекатав стіни і стелю структурною фарбою ворсистим валиком! :lol: вже б скільки зекономив :lol:

Ясно. Ні маяків, ні площини, ні прямих кутів. Срала-мазала. Не витрачай гіпс, він зараз золотий.
Hotab
 
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