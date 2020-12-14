А на стелі? Гіпсокартон на стелю- буде дорожче, чим натяжний. Натяжний- 400 грн м.кв. + закладні, додаткові угли і точки освітлення. За один день зроблять.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 12:30
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Суб 29 лип, 2023 12:44
Ясно. Ні маяків, ні площини, ні прямих кутів. Срала-мазала. Не витрачай гіпс, він зараз золотий.
Додано: Суб 29 лип, 2023 14:43
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Ну і на стелі заштробити у бетоні 2м погонних перфоратором - теж можна(в себе в квартирі так робив)
Тоді зашпакльовується гіпсом і теж перекатується ворсистим валиком...
Давай на чістату©
Кому нах та рівна площина/стіна, чи стеля потрібна, якщо там плавний перепад на всю стіну/стелю 1-1,5см?
Та ти ніколи візуально не побачиш, якщо СПЕЦІАЛЬНО не звернеш уваги, чи прикладеш рівну рейку! Тим паче, що перекатано буде структурною фарбою ворсистим валиком!
Плюс ще меблі будуть розставлені... коротше, фіг побачиш, якщо СПЕЦІАЛЬНО не будеш придивлятись/прикладати рівень
п.с.
Цікаво було б поспостерігати - приходять такі орендарі на огляд квартири... і в руках тримають рівень, рулетку... або взагалі, лазерний рівень прихопили...
Додано: Суб 29 лип, 2023 14:47
Успіх .
Нахил стіни може бути і 5 см по всій висоті . І його ти теж так оком не побачиш. Поки не поставиш шафу І відразу збоку все видно.
Вирівнювання робиться один раз на все життя. Потім косметика буде вже по рівним стінам.
Щемраз кажу: це дурь витрачати матеріали, якщо нічого не вирівнювати, намазюкати і типу «свіжий ремонт» 😀😀
Додано: Суб 29 лип, 2023 15:12
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Економія на сірниках. Це основа. Від неї все їде. Рівну основу можно і самому пофарбувати.
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