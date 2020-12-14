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для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 12:30

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Успіх написав:
  lel написав:А проводка? Зовні?

Ні, закрита.
В омноблоці - взагалі, легко штробити))
А на стелі? Гіпсокартон на стелю- буде дорожче, чим натяжний. Натяжний- 400 грн м.кв. + закладні, додаткові угли і точки освітлення. За один день зроблять.
lel
 
Повідомлень: 3356
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 12:44

  Успіх написав:
  Bolt написав:Бігло погуглив машинная штукатурка приблизно по 150 грн/кв м. Думаю в 10 кг можна вписатися.
Ехххххххх, а був би я вдома - то шпателем пошуркав стіни/пообивав "соплі" клею і, затягнувши гіпсом подекуди ямки/надщерблості... двічі прогрунтувавши... двічі перекатав стіни і стелю структурною фарбою ворсистим валиком! :lol: вже б скільки зекономив :lol:

Ясно. Ні маяків, ні площини, ні прямих кутів. Срала-мазала. Не витрачай гіпс, він зараз золотий.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 14:43

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  lel написав:А на стелі? Гіпсокартон на стелю- буде дорожче, чим натяжний
Ну і на стелі заштробити у бетоні 2м погонних перфоратором - теж можна(в себе в квартирі так робив)
Тоді зашпакльовується гіпсом і теж перекатується ворсистим валиком...
  Hotab написав:Ясно. Ні маяків, ні площини, ні прямих кутів. Срала-мазала. Не витрачай гіпс, він зараз золотий.
Давай на чістату©
Кому нах та рівна площина/стіна, чи стеля потрібна, якщо там плавний перепад на всю стіну/стелю 1-1,5см?
Та ти ніколи візуально не побачиш, якщо СПЕЦІАЛЬНО не звернеш уваги, чи прикладеш рівну рейку! Тим паче, що перекатано буде структурною фарбою ворсистим валиком!
Плюс ще меблі будуть розставлені... коротше, фіг побачиш, якщо СПЕЦІАЛЬНО не будеш придивлятись/прикладати рівень :lol:

п.с.
Цікаво було б поспостерігати - приходять такі орендарі на огляд квартири... і в руках тримають рівень, рулетку... або взагалі, лазерний рівень прихопили... :mrgreen: :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 14:47

Успіх .
Нахил стіни може бути і 5 см по всій висоті . І його ти теж так оком не побачиш. Поки не поставиш шафу :lol: І відразу збоку все видно.
Вирівнювання робиться один раз на все життя. Потім косметика буде вже по рівним стінам.
Щемраз кажу: це дурь витрачати матеріали, якщо нічого не вирівнювати, намазюкати і типу «свіжий ремонт» 😀😀
Hotab
 
Повідомлень: 9546
З нами з: 15.02.09
Подякував: 594 раз.
Подякували: 2032 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 15:12

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Економія на сірниках. Це основа. Від неї все їде. Рівну основу можно і самому пофарбувати.
lel
 
Повідомлень: 3356
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1086 раз.
Подякували: 385 раз.
 
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