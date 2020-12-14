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для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 12:30

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Успіх написав:
  lel написав:А проводка? Зовні?

Ні, закрита.
В омноблоці - взагалі, легко штробити))
А на стелі? Гіпсокартон на стелю- буде дорожче, чим натяжний. Натяжний- 400 грн м.кв. + закладні, додаткові угли і точки освітлення. За один день зроблять.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 12:44

  Успіх написав:
  Bolt написав:Бігло погуглив машинная штукатурка приблизно по 150 грн/кв м. Думаю в 10 кг можна вписатися.
Ехххххххх, а був би я вдома - то шпателем пошуркав стіни/пообивав "соплі" клею і, затягнувши гіпсом подекуди ямки/надщерблості... двічі прогрунтувавши... двічі перекатав стіни і стелю структурною фарбою ворсистим валиком! :lol: вже б скільки зекономив :lol:

Ясно. Ні маяків, ні площини, ні прямих кутів. Срала-мазала. Не витрачай гіпс, він зараз золотий.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 14:43

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  lel написав:А на стелі? Гіпсокартон на стелю- буде дорожче, чим натяжний
Ну і на стелі заштробити у бетоні 2м погонних перфоратором - теж можна(в себе в квартирі так робив)
Тоді зашпакльовується гіпсом і теж перекатується ворсистим валиком...
  Hotab написав:Ясно. Ні маяків, ні площини, ні прямих кутів. Срала-мазала. Не витрачай гіпс, він зараз золотий.
Давай на чістату©
Кому нах та рівна площина/стіна, чи стеля потрібна, якщо там плавний перепад на всю стіну/стелю 1-1,5см?
Та ти ніколи візуально не побачиш, якщо СПЕЦІАЛЬНО не звернеш уваги, чи прикладеш рівну рейку! Тим паче, що перекатано буде структурною фарбою ворсистим валиком!
Плюс ще меблі будуть розставлені... коротше, фіг побачиш, якщо СПЕЦІАЛЬНО не будеш придивлятись/прикладати рівень :lol:

п.с.
Цікаво було б поспостерігати - приходять такі орендарі на огляд квартири... і в руках тримають рівень, рулетку... або взагалі, лазерний рівень прихопили... :mrgreen: :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 14:47

Успіх .
Нахил стіни може бути і 5 см по всій висоті . І його ти теж так оком не побачиш. Поки не поставиш шафу :lol: І відразу збоку все видно.
Вирівнювання робиться один раз на все життя. Потім косметика буде вже по рівним стінам.
Щемраз кажу: це дурь витрачати матеріали, якщо нічого не вирівнювати, намазюкати і типу «свіжий ремонт» 😀😀
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 15:12

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Економія на сірниках. Це основа. Від неї все їде. Рівну основу можно і самому пофарбувати.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 17:21

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:легко вкрасти/винести з квартири в будинку, де в кожній другій квартирі роблять ремонт...
купи такой замок https://prom.ua/p1465644663-zamok-yozh.html
и пусть воруют себе на здоровье... поскольку он открывается только изнутри, вскрыть его невозможно (только механически болгаркой вырезать).

Дада, звичайно нєвазможно, можна відкрити будь-який замок, питання часу та інструментів. Падаючий ключ - взагалі технологія приблизно часів римської імперії, більше підходить для гаражів, ніж для квартир (і ще ліфтові замки такі популярні). На цьому добре що хоча б зубів усередині не залишили, але наприклад, немає втулки захисної. Тут плюс хіба що в незвичайності, у рандомних квартирних крадіїв інструмент для нього навряд чи знайдеться.
Бажаєте нормального захисту – беріть нормальні двері та якісні замки, плюс сигналку. Але це все дорого звісно.
zerocool
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 17:28

  zerocool написав:Дада, звичайно нєвазможно,
скиньте ссылку на видос где вскрывают этот замок. Если такого видоса нет, то и не песдите.

Там мало того, что ключ должен попасть в пазы (которые внутри помещения), он ещё нажимает на пружину, без чего диск зубчатого ригеля не прокрутится. Даже имея такой ключ, вы без тренировки с 1го раза замок не откроете. Попадать падающим ключом в пазы с другой стороны двери надо буквально наощуп. При этом дозируя усилие. Я где то час тренировался имея замок, ключ и доступ в помещение. Хочу увидеть сколько времени потратит взломщик не имея ключа.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 18:13

  Успіх написав:Вибачте, якщо запитую вже не вперше)) - бо щось відповідей не пам'ятаю на своє питання))
Тож:
- якщо мою квіточку здадуть восени/до кінця року, то що краще:
а) закрити/заморозити до кращих часів в такому стані, як здадуть?
б) попросити тата, нехай найме бригаду/майстрів і нехай зроблять ремонт "під ключ" і здати в оренду?

Але всі кажуть, що все значно здорожчало і майстри - НЕ дешево беруть!
То чи доцільно зробити ремонт, який напевно потягне на ці 27м2 "під ключ" +/-400Кгрн?


как по мне лучший вариант продать сейчас (вы вроде писали, что даже прибыль будет),
если верите, что дом сдадут - можно сразу после сдачи дома.
а ремонт - это ещё минимум +6 месяцев простоя и вложения непонятно сколько денег.
uaprofi
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