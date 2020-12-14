А на стелі? Гіпсокартон на стелю- буде дорожче, чим натяжний. Натяжний- 400 грн м.кв. + закладні, додаткові угли і точки освітлення. За один день зроблять.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 12:30
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Суб 29 лип, 2023 12:44
Ясно. Ні маяків, ні площини, ні прямих кутів. Срала-мазала. Не витрачай гіпс, він зараз золотий.
Додано: Суб 29 лип, 2023 14:43
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Ну і на стелі заштробити у бетоні 2м погонних перфоратором - теж можна(в себе в квартирі так робив)
Тоді зашпакльовується гіпсом і теж перекатується ворсистим валиком...
Давай на чістату©
Кому нах та рівна площина/стіна, чи стеля потрібна, якщо там плавний перепад на всю стіну/стелю 1-1,5см?
Та ти ніколи візуально не побачиш, якщо СПЕЦІАЛЬНО не звернеш уваги, чи прикладеш рівну рейку! Тим паче, що перекатано буде структурною фарбою ворсистим валиком!
Плюс ще меблі будуть розставлені... коротше, фіг побачиш, якщо СПЕЦІАЛЬНО не будеш придивлятись/прикладати рівень
п.с.
Цікаво було б поспостерігати - приходять такі орендарі на огляд квартири... і в руках тримають рівень, рулетку... або взагалі, лазерний рівень прихопили...
Додано: Суб 29 лип, 2023 14:47
Успіх .
Нахил стіни може бути і 5 см по всій висоті . І його ти теж так оком не побачиш. Поки не поставиш шафу І відразу збоку все видно.
Вирівнювання робиться один раз на все життя. Потім косметика буде вже по рівним стінам.
Щемраз кажу: це дурь витрачати матеріали, якщо нічого не вирівнювати, намазюкати і типу «свіжий ремонт» 😀😀
Додано: Суб 29 лип, 2023 15:12
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Економія на сірниках. Це основа. Від неї все їде. Рівну основу можно і самому пофарбувати.
Додано: Суб 29 лип, 2023 17:21
Дада, звичайно нєвазможно, можна відкрити будь-який замок, питання часу та інструментів. Падаючий ключ - взагалі технологія приблизно часів римської імперії, більше підходить для гаражів, ніж для квартир (і ще ліфтові замки такі популярні). На цьому добре що хоча б зубів усередині не залишили, але наприклад, немає втулки захисної. Тут плюс хіба що в незвичайності, у рандомних квартирних крадіїв інструмент для нього навряд чи знайдеться.
Бажаєте нормального захисту – беріть нормальні двері та якісні замки, плюс сигналку. Але це все дорого звісно.
Додано: Суб 29 лип, 2023 17:28
скиньте ссылку на видос где вскрывают этот замок. Если такого видоса нет, то и не песдите.
Там мало того, что ключ должен попасть в пазы (которые внутри помещения), он ещё нажимает на пружину, без чего диск зубчатого ригеля не прокрутится. Даже имея такой ключ, вы без тренировки с 1го раза замок не откроете. Попадать падающим ключом в пазы с другой стороны двери надо буквально наощуп. При этом дозируя усилие. Я где то час тренировался имея замок, ключ и доступ в помещение. Хочу увидеть сколько времени потратит взломщик не имея ключа.
Додано: Суб 29 лип, 2023 18:13
как по мне лучший вариант продать сейчас (вы вроде писали, что даже прибыль будет),
если верите, что дом сдадут - можно сразу после сдачи дома.
а ремонт - это ещё минимум +6 месяцев простоя и вложения непонятно сколько денег.
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