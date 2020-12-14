uaprofi написав:
как по мне лучший вариант продать сейчас (вы вроде писали, что даже прибыль будет),
если верите, что дом сдадут - можно сразу после сдачи дома.
Ну, наче можна взяти мінімум х2 в гривні(куплялось за 450Кгрн при курсі 28) - а по оголошеннях зараз лям і 100-200-300Кгрн. аналогічний смарт.
Але не хочу продавати...
Я б, взагалі, ще і прикупив би аналогічний смарт(якщо був би вже дома/на дембелі) в іпотеку (бо треба тоді ще гроші на 2 ремонти)
uaprofi написав:
а ремонт - это ещё минимум +6 месяцев простоя и вложения непонятно сколько денег
Ну, на такій площі - то максимум 3міс. ремонт буде тривати.
А от скільки грошей треба вкласти - це справді дилема🤔
От тому від кількості вкладених коштів у ремонт і треба відштовхуватись - "запускати в оренду, чи почекати..."
Але ще також нюанс - а СКІЛЬКИ почекати?
Півроку, рік, 3, 5?
Ніхто ж не знає, скільки та довбана війна триватиме?