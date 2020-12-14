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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 11:08

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  Hotab написав:Нахил стіни може бути і 5 см по всій висоті . І його ти теж так оком не побачиш. Поки не поставиш шафу І відразу збоку все видно.
Про 5см мова не йде ;)
Мова про перепад 1-1,5см
А от підкрутити ніжки шафи/наклонити її на той же 1см - в чім проблема? :)
Чи декоративний кутник приклеїти між стиком шафи і стіни - хіба проблема?))
  Hotab написав:кажу: це дурь витрачати матеріали, якщо
... якщо їх в кілька шарів давати/вирівнювати стіни і стелю на тих 1-1,5см, якщо та рівність нах нікому не потрібна/візуально її не видно!
А орендарям - це взагалі до 5ї точки))
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 11:21

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  uaprofi написав:как по мне лучший вариант продать сейчас (вы вроде писали, что даже прибыль будет),
если верите, что дом сдадут - можно сразу после сдачи дома.
Ну, наче можна взяти мінімум х2 в гривні(куплялось за 450Кгрн при курсі 28) - а по оголошеннях зараз лям і 100-200-300Кгрн. аналогічний смарт.
Але не хочу продавати...
Я б, взагалі, ще і прикупив би аналогічний смарт(якщо був би вже дома/на дембелі) в іпотеку (бо треба тоді ще гроші на 2 ремонти)
  uaprofi написав:а ремонт - это ещё минимум +6 месяцев простоя и вложения непонятно сколько денег
Ну, на такій площі - то максимум 3міс. ремонт буде тривати.
А от скільки грошей треба вкласти - це справді дилема🤔
От тому від кількості вкладених коштів у ремонт і треба відштовхуватись - "запускати в оренду, чи почекати..."
Але ще також нюанс - а СКІЛЬКИ почекати?
Півроку, рік, 3, 5?
Ніхто ж не знає, скільки та довбана війна триватиме?
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 11:47

  Успіх написав:От тому від кількості вкладених коштів у ремонт і треба відштовхуватись
промониторь бригады сколько хотят за работу, посмотри на цены стройматериалов, определись с мебелью и техникой. посчитай смету. тогда станет понятно есть ли ради чего ввязываться в ремонты.

возможно есть смысл продать, пока переуступка без налогов, купить +/- аналогичное уже с ремонтом (пусть не 1й свежести), но зато сдать в аренду в тот же день. Ремонт всегда риск и желателен личный контроль. Делать удаленно ремонт это трэш. Я бы не подписался. Отцу могут навешать лапши. Ну или сделать через жепу. Кто будет потом за той бригадой бегать?

посмотри что предлагают на вторичке за цену твоего смарта + ремонта
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 13:04

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  vitaliiangel написав:возможно есть смысл продать, пока
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  Игорь Алексеевич написав:После войны недвига будет стоить минимум умножить на 3 от сег. цен.
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 13:22

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:возможно есть смысл продать, пока
:lol: :lol: :lol: >>>
  Игорь Алексеевич написав:После войны недвига будет стоить минимум умножить на 3 от сег. цен.

Експерти єдинодушні)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 13:25

Успіх ,

Про 5см мова не йде ;)
Мова про перепад 1-1,5см


Ти там був? То чому «не йде»?

А от підкрутити ніжки шафи/наклонити її на той же 1см - в чім проблема? :)
Чи декоративний кутник приклеїти між стиком шафи і стіни - хіба проблема?))


Там підкручу, там соплями підмажу . Замість того щоб один раз на 30-50 років (чи взагалі все життя квартири) вирівняти вертикалі , площини і прямі кути. Так же ж важко не мазюкати, а вирівнювати. Підлоги це стосується так само. «ламінат не можна, бо у мене підлога крива». А для плитки хай буде крива? Буде плитка з одинарнім рельєфу? А підлога не вирівнюється? Це вже назавжди криве , бо так зробили??
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 лип, 2023 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 13:30

Если кто то думает, что недвига в Киеве будет стоить дешево из за того что не будет денег у населения или типа все выехали??7. Так у населения при любом раскладе без ипотеки не было средств. Будут покупапатели из за рубежья или те кто выехал, что бы или вернутся через годы или сдавать в аренду. Уж что, а недвига не будет стоить копейки, что бы её могли за з.плату в Украине покупать в течении года, двух, трёх....
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 13:37

Игорь Алексеевич , звичайно що ви завжди безальтернативно знаєте , як воно буде. Головне не думайте про такий варіант, коли ленлорди (їх частина) захоче залишити країну з якихось причин. І шматок продаж «в якості інвестиції» трохи усохне. Або (о чудо!) «воєнкомів» (під цим слові і інші хабарники) розкулачать. І також зникнуть покупки «хоч кудись прилаштувати зайві гроші».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 13:57

  Игорь Алексеевич написав:Если кто то думает, что недвига в Киеве будет стоить дешево из за того что не будет денег у населения или типа все выехали??7. Так у населения при любом раскладе без ипотеки не было средств. Будут покупапатели из за рубежья или те кто выехал, что бы или вернутся через годы или сдавать в аренду. Уж что, а недвига не будет стоить копейки, что бы её могли за з.плату в Украине покупать в течении года, двух, трёх....

Точно - взяти на 20 років іпотеку щоб на пенсії відбити проценти на оренді - нархоз закінчували?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 14:00

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Нерухомість подорожчає після війни якщо
1) нас приймуть в НАТО
2) нас приймуть в ЄС
3) війна закінчиться на кордонах до 24.02.2022
4) гривня не обвалиться
Дуже багато якщо
cherchiltank
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