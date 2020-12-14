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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 лип, 2023 11:08
Hotab написав:
Нахил стіни може бути і 5 см по всій висоті . І його ти теж так оком не побачиш. Поки не поставиш шафу І відразу збоку все видно.
Про 5см мова не йде
Мова про перепад 1-1,5см
А от підкрутити ніжки шафи/наклонити її на той же 1см - в чім проблема?
Чи декоративний кутник приклеїти між стиком шафи і стіни - хіба проблема?))
Hotab написав:
кажу: це дурь витрачати матеріали, якщо
... якщо їх в кілька шарів давати/вирівнювати стіни і стелю на тих 1-1,5см, якщо та рівність нах нікому не потрібна/візуально її не видно!
А орендарям - це взагалі до 5ї точки))
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Додано: Нед 30 лип, 2023 11:21
uaprofi написав:
как по мне лучший вариант продать сейчас (вы вроде писали, что даже прибыль будет),
если верите, что дом сдадут - можно сразу после сдачи дома.
Ну, наче можна взяти мінімум х2 в гривні(куплялось за 450Кгрн при курсі 28) - а по оголошеннях зараз лям і 100-200-300Кгрн. аналогічний смарт.
Але не хочу продавати...
Я б, взагалі, ще і прикупив би аналогічний смарт(якщо був би вже дома/на дембелі) в іпотеку (бо треба тоді ще гроші на 2 ремонти)
uaprofi написав:
а ремонт - это ещё минимум +6 месяцев простоя и вложения непонятно сколько денег
Ну, на такій площі - то максимум 3міс. ремонт буде тривати.
А от скільки грошей треба вкласти - це справді дилема🤔
От тому від кількості вкладених коштів у ремонт і треба відштовхуватись - "запускати в оренду, чи почекати..."
Але ще також нюанс - а СКІЛЬКИ почекати?
Півроку, рік, 3, 5?
Ніхто ж не знає, скільки та довбана війна триватиме?
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Додано: Нед 30 лип, 2023 11:47
Успіх написав:
От тому від кількості вкладених коштів у ремонт і треба відштовхуватись
промониторь бригады сколько хотят за работу, посмотри на цены стройматериалов, определись с мебелью и техникой. посчитай смету. тогда станет понятно есть ли ради чего ввязываться в ремонты.
возможно есть смысл продать, пока переуступка без налогов, купить +/- аналогичное уже с ремонтом (пусть не 1й свежести), но зато сдать в аренду в тот же день. Ремонт всегда риск и желателен личный контроль. Делать удаленно ремонт это трэш. Я бы не подписался. Отцу могут навешать лапши. Ну или сделать через жепу. Кто будет потом за той бригадой бегать?
посмотри что предлагают на вторичке за цену твоего смарта + ремонта
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Додано: Нед 30 лип, 2023 13:04
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Додано: Нед 30 лип, 2023 13:22
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Додано: Нед 30 лип, 2023 13:25
Успіх
,
Про 5см мова не йде
Мова про перепад 1-1,5см
Ти там був? То чому «не йде»?
А от підкрутити ніжки шафи/наклонити її на той же 1см - в чім проблема?
Чи декоративний кутник приклеїти між стиком шафи і стіни - хіба проблема?))
Там підкручу, там соплями підмажу . Замість того щоб один раз на 30-50 років (чи взагалі все життя квартири) вирівняти вертикалі , площини і прямі кути. Так же ж важко не мазюкати, а вирівнювати. Підлоги це стосується так само. «ламінат не можна, бо у мене підлога крива». А для плитки хай буде крива? Буде плитка з одинарнім рельєфу? А підлога не вирівнюється? Це вже назавжди криве , бо так зробили??
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 30 лип, 2023 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 13:30
Если кто то думает, что недвига в Киеве будет стоить дешево из за того что не будет денег у населения или типа все выехали??7. Так у населения при любом раскладе без ипотеки не было средств. Будут покупапатели из за рубежья или те кто выехал, что бы или вернутся через годы или сдавать в аренду. Уж что, а недвига не будет стоить копейки, что бы её могли за з.плату в Украине покупать в течении года, двух, трёх....
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 30 лип, 2023 13:37
Игорь Алексеевич , звичайно що ви завжди безальтернативно знаєте , як воно буде. Головне не думайте про такий варіант, коли ленлорди (їх частина) захоче залишити країну з якихось причин. І шматок продаж «в якості інвестиції» трохи усохне. Або (о чудо!) «воєнкомів» (під цим слові і інші хабарники) розкулачать. І також зникнуть покупки «хоч кудись прилаштувати зайві гроші».
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Додано: Нед 30 лип, 2023 13:57
Игорь Алексеевич написав:
Если кто то думает, что недвига в Киеве будет стоить дешево из за того что не будет денег у населения или типа все выехали??7. Так у населения при любом раскладе без ипотеки не было средств. Будут покупапатели из за рубежья или те кто выехал, что бы или вернутся через годы или сдавать в аренду. Уж что, а недвига не будет стоить копейки, что бы её могли за з.плату в Украине покупать в течении года, двух, трёх....
Точно - взяти на 20 років іпотеку щоб на пенсії відбити проценти на оренді - нархоз закінчували?)
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Додано: Нед 30 лип, 2023 14:00
Нерухомість подорожчає після війни якщо
1) нас приймуть в НАТО
2) нас приймуть в ЄС
3) війна закінчиться на кордонах до 24.02.2022
4) гривня не обвалиться
Дуже багато якщо
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