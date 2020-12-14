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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 15:05

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:возможно есть смысл продать, пока
:lol: :lol: :lol: >>>
  Игорь Алексеевич написав:После войны недвига будет стоить минимум умножить на 3 от сег. цен.

вот с чего ей дорожать во Львове, там что война как то на жизнь влияет? если не смотреть новости, то и войны никакой нет. И вряд ли она туда дойдёт. Тот кто хотел уже переехал на ЗУ. смысл им ждать конца войны, чтобы купить бетон. Вопрос больше к Игорь Алексеевич. То как то обоснований маловато. Подорожает и всё. А чо сейчас не дорожает?
vitaliiangel
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  #<1 ... 47484950
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