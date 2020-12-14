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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 лип, 2023 15:05
вот с чего ей дорожать во Львове, там что война как то на жизнь влияет? если не смотреть новости, то и войны никакой нет. И вряд ли она туда дойдёт. Тот кто хотел уже переехал на ЗУ. смысл им ждать конца войны, чтобы купить бетон. Вопрос больше к Игорь Алексеевич. То как то обоснований маловато. Подорожает и всё. А чо сейчас не дорожает?
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