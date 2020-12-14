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для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 15:05

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:возможно есть смысл продать, пока
:lol: :lol: :lol: >>>
  Игорь Алексеевич написав:После войны недвига будет стоить минимум умножить на 3 от сег. цен.

вот с чего ей дорожать во Львове, там что война как то на жизнь влияет? если не смотреть новости, то и войны никакой нет. И вряд ли она туда дойдёт. Тот кто хотел уже переехал на ЗУ. смысл им ждать конца войны, чтобы купить бетон. Вопрос больше к Игорь Алексеевич. То как то обоснований маловато. Подорожает и всё. А чо сейчас не дорожает?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 23:45

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:возможно есть смысл продать, пока
:lol: :lol: :lol: >>>
  Игорь Алексеевич написав:После войны недвига будет стоить минимум умножить на 3 от сег. цен.

вот с чего ей дорожать во Львове, там что война как то на жизнь влияет? если не смотреть новости, то и войны никакой нет. И вряд ли она туда дойдёт. Тот кто хотел уже переехал на ЗУ. смысл им ждать конца войны, чтобы купить бетон. Вопрос больше к Игорь Алексеевич. То как то обоснований маловато. Подорожает и всё. А чо сейчас не дорожает?

Это неправда, что во Львове войны нет. Во-первых регулярно отпевают убитых на войне львовян...
Комендантский час есть, сирены воют, электричество отключали, обстрелы инфраструктуры были, а теперь уже и жилой фонд пошёл в разнос на Стрийской. "Успіху" за свой недострой, построенный практически на железнодорожных путях( рядом с ЖД вокзал), нужно время от времени молиться.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 00:03

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  vitaliiangel написав:А чо сейчас не дорожает?
Строительство - это основа подьёма экономики. А т.к. после войны не будет хватать квартир, но будет много разных программ по кредитованию недвижимости, то цены сразу в гору. Ипотека 2006г. показала, что люди готовы брать кредиты. Теперь готовы брать только в грн. И если уже брать в ипотеку, то только города млн. населением. Сейчас тоже готовы брать, но реально нет хороших вариантов с домами веденных в эксплуатацию. Поэтому после войны на сег. недострои, которые готовы на 90% цена сразу поднимется в двое. А на те дома у которых будут готовы все документы на одну квартиру три желающих.

Українцям дадуть пільгові кредити на житло
https://finance.today.ua/ukrayintsyam-d ... na-zhytlo/
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 47484950
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