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vitaliiangel написав:возможно есть смысл продать, пока
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Игорь Алексеевич написав:После войны недвига будет стоить минимум умножить на 3 от сег. цен.
вот с чего ей дорожать во Львове, там что война как то на жизнь влияет? если не смотреть новости, то и войны никакой нет. И вряд ли она туда дойдёт. Тот кто хотел уже переехал на ЗУ. смысл им ждать конца войны, чтобы купить бетон. Вопрос больше к Игорь Алексеевич. То как то обоснований маловато. Подорожает и всё. А чо сейчас не дорожает?
vitaliiangel написав:возможно есть смысл продать, пока
>>>
Игорь Алексеевич написав:После войны недвига будет стоить минимум умножить на 3 от сег. цен.
вот с чего ей дорожать во Львове, там что война как то на жизнь влияет? если не смотреть новости, то и войны никакой нет. И вряд ли она туда дойдёт. Тот кто хотел уже переехал на ЗУ. смысл им ждать конца войны, чтобы купить бетон. Вопрос больше к Игорь Алексеевич. То как то обоснований маловато. Подорожает и всё. А чо сейчас не дорожает?
Это неправда, что во Львове войны нет. Во-первых регулярно отпевают убитых на войне львовян... Комендантский час есть, сирены воют, электричество отключали, обстрелы инфраструктуры были, а теперь уже и жилой фонд пошёл в разнос на Стрийской. "Успіху" за свой недострой, построенный практически на железнодорожных путях( рядом с ЖД вокзал), нужно время от времени молиться.
Строительство - это основа подьёма экономики. А т.к. после войны не будет хватать квартир, но будет много разных программ по кредитованию недвижимости, то цены сразу в гору. Ипотека 2006г. показала, что люди готовы брать кредиты. Теперь готовы брать только в грн. И если уже брать в ипотеку, то только города млн. населением. Сейчас тоже готовы брать, но реально нет хороших вариантов с домами веденных в эксплуатацию. Поэтому после войны на сег. недострои, которые готовы на 90% цена сразу поднимется в двое. А на те дома у которых будут готовы все документы на одну квартиру три желающих.
От таку іпотеку в гривні під 7% - досить вигідно брати, якщо є на всю, чи на більшу половину квартири наскирдовано... а свої наскирдовані долярчики - навіть, закопати під грушу на 3р. А через 3р. відкопуємо долярчики, обмінюємо на гривню по "шаленому курсу" закриваємо іпотеку і ще й на ремонт є!
От таку іпотеку в гривні під 7% - досить вигідно брати, якщо є на всю, чи на більшу половину квартири наскирдовано... а свої наскирдовані долярчики - навіть, закопати під грушу на 3р. А через 3р. відкопуємо долярчики, обмінюємо на гривню по "шаленому курсу" закриваємо іпотеку і ще й на ремонт є!
Як варіант - але ви забуваєте що коли курс стрибне рази в 2 - то багатьом буде не до нерухомості)