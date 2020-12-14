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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2023 22:23

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Хочу замінити вікна ще рідні у хрущі. Підкажіть, чи є зараз якість програми компенсації і чи дійсно вони працюють? Може є віконні контори з досвідом оформлення?
По повній ціні міняти для винаймачів не готовий. Київ.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2023 22:32

  2XL написав:Хочу замінити вікна ще рідні у хрущі. Підкажіть, чи є зараз якість програми компенсації і чи дійсно вони працюють? Може є віконні контори з досвідом оформлення?
По повній ціні міняти для винаймачів не готовий. Київ.

Для Осбб якать программа міська є - але то більше для енергозбереження тобто те що в сходових клітинах вікна-двері, краще скажіть де почому і що сдаєте?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 21:03

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Постійно будую чи роблю оздоблення. Констатую, що з минулого року подешевшав сильно пінопласт (відсотків на 20%) та труби, фитинги, каналізація, осб, все інше вгору.
Також роботники стали дорожчі в цьому сезоні
budmix_org
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 09:00

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

сколько нужно в среднем денег на ремонт 1к ?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 09:10

  budmix_org написав:Постійно будую чи роблю оздоблення. Констатую, що з минулого року подешевшав сильно пінопласт (відсотків на 20%) та труби, фитинги, каналізація, осб, все інше вгору.
Також роботники стали дорожчі в цьому сезоні

Які зараз розцінки на покласти метр плиткі? Халтурка пвлвертажться, не зовсім орвєнтубся в цінах. На скільки знаю десь 12-15уо метр.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 21:47

Примат від 1 тис до безкінечності. Але питання не конкретне тому і відповідь така ;)

Невідомо це перклеїти шпалери чи капітальний ремонт з демонтажем, оздоблення в новобуді, з мінімальним набором меблів чи без, площа може буть 25 м і 60 м і т. д.
budmix_org
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 21:48

Bolt за Львів не знаю, у нас від 400 грн
budmix_org
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 21:52

  Примат написав:сколько нужно в среднем денег на ремонт 1к ?

если в пешей локации есть жирный новострой с доступной мусоркой и подойти к вопросу творчески то вполне можно вложиться в 100 )))
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 22:23

  budmix_org написав:Bolt за Львів не знаю, у нас від 400 грн

То без затирки швів?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 22:32

Bolt з під різкою але без затірки
budmix_org
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  #<1 ... 48495051
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