Хочу замінити вікна ще рідні у хрущі. Підкажіть, чи є зараз якість програми компенсації і чи дійсно вони працюють? Може є віконні контори з досвідом оформлення?
По повній ціні міняти для винаймачів не готовий. Київ.
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Додано: Вів 01 сер, 2023 22:23
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Хочу замінити вікна ще рідні у хрущі. Підкажіть, чи є зараз якість програми компенсації і чи дійсно вони працюють? Може є віконні контори з досвідом оформлення?
По повній ціні міняти для винаймачів не готовий. Київ.
Додано: Вів 01 сер, 2023 22:32
Для Осбб якать программа міська є - але то більше для енергозбереження тобто те що в сходових клітинах вікна-двері, краще скажіть де почому і що сдаєте?)
Додано: Пон 21 сер, 2023 21:03
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Постійно будую чи роблю оздоблення. Констатую, що з минулого року подешевшав сильно пінопласт (відсотків на 20%) та труби, фитинги, каналізація, осб, все інше вгору.
Також роботники стали дорожчі в цьому сезоні
Додано: Вів 22 сер, 2023 09:00
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
сколько нужно в среднем денег на ремонт 1к ?
Додано: Вів 22 сер, 2023 09:10
Які зараз розцінки на покласти метр плиткі? Халтурка пвлвертажться, не зовсім орвєнтубся в цінах. На скільки знаю десь 12-15уо метр.
Додано: Вів 22 сер, 2023 21:47
Примат від 1 тис до безкінечності. Але питання не конкретне тому і відповідь така
Невідомо це перклеїти шпалери чи капітальний ремонт з демонтажем, оздоблення в новобуді, з мінімальним набором меблів чи без, площа може буть 25 м і 60 м і т. д.
Додано: Вів 22 сер, 2023 21:52
Додано: Вів 22 сер, 2023 22:23
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