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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 08:52

  budmix_org написав:Примат від 1 тис до безкінечності. Але питання не конкретне тому і відповідь така ;)

Невідомо це перклеїти шпалери чи капітальний ремонт з демонтажем, оздоблення в новобуді, з мінімальним набором меблів чи без, площа може буть 25 м і 60 м і т. д.

Новострой 36,2 ЖК Эврика с ремонтом "от застройщика". Просто не знаю, так там и "жить" или затянуть пояса и копить на ремонт, но хочется понять, сколько нужно денег, хочу плитку на всей квартире, в идеале со сливом, чтобы полы мыть как палубу, стены и потолок без разницы, можно просто "покрасить", ну и ванная полный ремонт.
Примат
 
Повідомлень: 259
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