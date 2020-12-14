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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 сер, 2023 08:52
budmix_org написав:Примат
від 1 тис до безкінечності. Але питання не конкретне тому і відповідь така
Невідомо це перклеїти шпалери чи капітальний ремонт з демонтажем, оздоблення в новобуді, з мінімальним набором меблів чи без, площа може буть 25 м і 60 м і т. д.
Новострой 36,2 ЖК Эврика с ремонтом "от застройщика". Просто не знаю, так там и "жить" или затянуть пояса и копить на ремонт, но хочется понять, сколько нужно денег, хочу плитку на всей квартире, в идеале со сливом, чтобы полы мыть как палубу, стены и потолок без разницы, можно просто "покрасить", ну и ванная полный ремонт.
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Примат
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Додано: Сер 23 сер, 2023 12:50
Примат написав: budmix_org написав:Примат
від 1 тис до безкінечності. Але питання не конкретне тому і відповідь така
Невідомо це перклеїти шпалери чи капітальний ремонт з демонтажем, оздоблення в новобуді, з мінімальним набором меблів чи без, площа може буть 25 м і 60 м і т. д.
Новострой 36,2 ЖК Эврика с ремонтом "от застройщика". Просто не знаю, так там и "жить" или затянуть пояса и копить на ремонт, но хочется понять, сколько нужно денег, хочу плитку на всей квартире, в идеале со сливом, чтобы полы мыть как палубу, стены и потолок без разницы, можно просто "покрасить", ну и ванная полный ремонт.
"Палубу" в панели с микропотолками вы хрен устроите, и заодно соседей можете "обрадовать" если что то где то кто то накосячит, а сумма ремонта это 36х0,5куе
Не ну если хотите ремонт от Муха - то и 36х0.005куе можно с советами от Прохожего и ворованной масляной краской, но в кавалирках ПФ Мух кажется и подороже ремонт сделал
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барабашов
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Додано: Сер 23 сер, 2023 12:52
барабашов написав: Примат написав: budmix_org написав:Примат
від 1 тис до безкінечності. Але питання не конкретне тому і відповідь така
Невідомо це перклеїти шпалери чи капітальний ремонт з демонтажем, оздоблення в новобуді, з мінімальним набором меблів чи без, площа може буть 25 м і 60 м і т. д.
Новострой 36,2 ЖК Эврика с ремонтом "от застройщика". Просто не знаю, так там и "жить" или затянуть пояса и копить на ремонт, но хочется понять, сколько нужно денег, хочу плитку на всей квартире, в идеале со сливом, чтобы полы мыть как палубу, стены и потолок без разницы, можно просто "покрасить", ну и ванная полный ремонт.
"Палубу" в панели с микропотолками вы хрен устроите, и заодно соседей можете "обрадовать" если что то где то кто то накосячит, а сумма ремонта это 36х0,5куе
Не ну если хотите ремонт от Муха - то и 36х0.005куе можно с советами от Прохожего и ворованной масляной краской, но в кавалирках ПФ Мух кажется и подороже ремонт сделал
спасибо за ориентир, буду знать. Но плитка будет по всей квартире как в Израиле, пусть и без слива
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Примат
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