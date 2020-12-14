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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 лис, 2023 17:56
beee написав:
Регулярно вижу мебель, которую привозят в новые ремонты. Кромкована одна видимая сторона и всё. Я заказываю кромку по периметру всегда.
Во вторых ЛДСП нужно Egger брать, савиола, клиф а не наше говно - кроношпан (завод на западе Украины)
Многие экономят на внутреннем кромковании, если человек экономит 3 копейки на кромке страшно представить на чем он кщё сэкономил в масштабе всего ремонта. Однозначно фасад нужно брать из нормального ДСП. Визуально выигрывает, это если заказчик положил на экологию.
Несколько раз экономил на ДСП для внутренней части, брал наше самое обычное. Так вот его не спасает даже кромковании. Зловоние от ДСП плитторгсервис не скрыть никакими крашеными фасадами и модным ЛДСП,бьёт наповал
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Додано: Вів 21 лис, 2023 23:29
Vadim_ написав: UA написав:
Закінчую ремонт.
Підлога ламінат. Меблі ЛДСП.
Одна стіна в спальні з панелей ЛДСП.
В наглухо закритій квартирі через добу концентрація формальдегіду 1,8 мг на куб метр повітря. Це 3,5 ПДК по українським нормам і 14,5 раз вище нормативів ЕС.
Оголосіть виробників ламінату і ЛДСП , стеля натяжна?
Звичайно натяжна біла матова.
Ламінат вітчизняний. Думаю більшість сама здогадається, якій саме.
ЛДСП хз. ткнув пальцем в офісі виходячи із зовнішнього вигляду та ціни.
Ні Віяр, ні Кронос, ні Берест
Це дорогі контори.
Під оренду важлива ціна.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 23:34
Zebra написав: UA написав:
Закінчую ремонт.
Підлога ламінат. Меблі ЛДСП.
Одна стіна в спальні з панелей ЛДСП.
В наглухо закритій квартирі через добу концентрація формальдегіду 1,8 мг на куб метр повітря. Це 3,5 ПДК по українським нормам і 14,5 раз вище нормативів ЕС.
Торці проклеєні у ЛДСП?
Ще не один орендар за багато років мені не задавав такого питання.
Навіщо платите за те, що людям не потрібно?
Я клієнтоорієнтований
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Додано: Вів 21 лис, 2023 23:38
Евгений Н. написав: UA написав:
Через зразки повітря в лабораторії.
3 години тримали зразок повітря з реагентами.
Ремонт під оренду
Тобто скоро у вас буде своє кладовище орендаторiв
За традицією КРЖН перша оренда (після ремонту) це плюс 10 - 15 % в ціні.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 09:47
hume написав: beee написав:
Регулярно вижу мебель, которую привозят в новые ремонты. Кромкована одна видимая сторона и всё. Я заказываю кромку по периметру всегда.
Во вторых ЛДСП нужно Egger брать, савиола, клиф а не наше говно - кроношпан (завод на западе Украины)
Многие экономят на внутреннем кромковании, если человек экономит 3 копейки на кромке страшно представить на чем он кщё сэкономил в масштабе всего ремонта. Однозначно фасад нужно брать из нормального ДСП. Визуально выигрывает, это если заказчик положил на экологию.
Несколько раз экономил на ДСП для внутренней части, брал наше самое обычное. Так вот его не спасает даже кромковании. Зловоние от ДСП плитторгсервис не скрыть никакими крашеными фасадами и модным ЛДСП,бьёт наповал
Закриття торців меблі - лише трохи зменшує вивільнення формальдегіду.
Він дифундує в повітря не лише з кромки, а й через всі інші поверхні. Правда, швидкість меньше, так.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 09:49
beee написав:
Из какого ты тысячелетия, дядя. фенол-формальдегидные плёнки уже давным давно никто не использует. Ламинат не токсичен уже лет 20
Фенолоформальдегідні смоли донині активно застосовуються у виробництві меблів.
Ти не в курсі і не хочеш цього знати.
Ти хоч формальдегід від пеніциліну, здатен відрізнити?
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