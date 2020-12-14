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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 лис, 2023 16:56
beee написав:
Регулярно вижу мебель, которую привозят в новые ремонты. Кромкована одна видимая сторона и всё. Я заказываю кромку по периметру всегда.
Во вторых ЛДСП нужно Egger брать, савиола, клиф а не наше говно - кроношпан (завод на западе Украины)
Многие экономят на внутреннем кромковании, если человек экономит 3 копейки на кромке страшно представить на чем он кщё сэкономил в масштабе всего ремонта. Однозначно фасад нужно брать из нормального ДСП. Визуально выигрывает, это если заказчик положил на экологию.
Несколько раз экономил на ДСП для внутренней части, брал наше самое обычное. Так вот его не спасает даже кромковании. Зловоние от ДСП плитторгсервис не скрыть никакими крашеными фасадами и модным ЛДСП,бьёт наповал
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Додано: Вів 21 лис, 2023 22:29
Vadim_ написав: UA написав:
Закінчую ремонт.
Підлога ламінат. Меблі ЛДСП.
Одна стіна в спальні з панелей ЛДСП.
В наглухо закритій квартирі через добу концентрація формальдегіду 1,8 мг на куб метр повітря. Це 3,5 ПДК по українським нормам і 14,5 раз вище нормативів ЕС.
Оголосіть виробників ламінату і ЛДСП , стеля натяжна?
Звичайно натяжна біла матова.
Ламінат вітчизняний. Думаю більшість сама здогадається, якій саме.
ЛДСП хз. ткнув пальцем в офісі виходячи із зовнішнього вигляду та ціни.
Ні Віяр, ні Кронос, ні Берест
Це дорогі контори.
Під оренду важлива ціна.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 22:34
Zebra написав: UA написав:
Закінчую ремонт.
Підлога ламінат. Меблі ЛДСП.
Одна стіна в спальні з панелей ЛДСП.
В наглухо закритій квартирі через добу концентрація формальдегіду 1,8 мг на куб метр повітря. Це 3,5 ПДК по українським нормам і 14,5 раз вище нормативів ЕС.
Торці проклеєні у ЛДСП?
Ще не один орендар за багато років мені не задавав такого питання.
Навіщо платите за те, що людям не потрібно?
Я клієнтоорієнтований
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Додано: Вів 21 лис, 2023 22:38
Евгений Н. написав: UA написав:
Через зразки повітря в лабораторії.
3 години тримали зразок повітря з реагентами.
Ремонт під оренду
Тобто скоро у вас буде своє кладовище орендаторiв
За традицією КРЖН перша оренда (після ремонту) це плюс 10 - 15 % в ціні.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 08:47
hume написав: beee написав:
Регулярно вижу мебель, которую привозят в новые ремонты. Кромкована одна видимая сторона и всё. Я заказываю кромку по периметру всегда.
Во вторых ЛДСП нужно Egger брать, савиола, клиф а не наше говно - кроношпан (завод на западе Украины)
Многие экономят на внутреннем кромковании, если человек экономит 3 копейки на кромке страшно представить на чем он кщё сэкономил в масштабе всего ремонта. Однозначно фасад нужно брать из нормального ДСП. Визуально выигрывает, это если заказчик положил на экологию.
Несколько раз экономил на ДСП для внутренней части, брал наше самое обычное. Так вот его не спасает даже кромковании. Зловоние от ДСП плитторгсервис не скрыть никакими крашеными фасадами и модным ЛДСП,бьёт наповал
Закриття торців меблі - лише трохи зменшує вивільнення формальдегіду.
Він дифундує в повітря не лише з кромки, а й через всі інші поверхні. Правда, швидкість меньше, так.
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Frant
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Додано: Сер 17 січ, 2024 18:15
Питання до лендлордів з досвідом - чи суттєва різниця в орендній платі може бути між низьким та високим поверхом в одному будинку? Умовно квартири однакової площі, але одна на 2-му поверсі а інша на 15-му?
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Sandor
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Додано: Сер 17 січ, 2024 19:21
Sandor написав:
Питання до лендлордів з досвідом - чи суттєва різниця в орендній платі може бути між низьким та високим поверхом в одному будинку? Умовно квартири однакової площі, але одна на 2-му поверсі а інша на 15-му?
Якщо не перший і останній то несуттєва - якщо комплекс дорогий то між 2 і скажімо 10 може бути різниця
Ну і 15 поверх в старому фонді - треба дивитись як працює ліфт)
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cherchiltank
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Додано: Пон 05 лют, 2024 11:32
Sandor написав:
Питання до лендлордів з досвідом - чи суттєва різниця в орендній платі може бути між низьким та високим поверхом в одному будинку? Умовно квартири однакової площі, але одна на 2-му поверсі а інша на 15-му?
До війни було так - якщо високий поверх має вид, то звичайно дорожче.
Низькі поверхи як правило мають вид на припарковані під будинком авто на прогріві двигуна.
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UA
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Додано: Пон 05 лют, 2024 11:44
UA написав: Sandor написав:
Питання до лендлордів з досвідом - чи суттєва різниця в орендній платі може бути між низьким та високим поверхом в одному будинку? Умовно квартири однакової площі, але одна на 2-му поверсі а інша на 15-му?
До війни було так - якщо високий поверх має вид, то звичайно дорожче.
Низькі поверхи як правило мають вид на припарковані під будинком авто на прогріві двигуна.
Орендарі не люблять перший поверх.
Стосовно верхніх - під час війни теж не айс.
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Додано: Пон 05 лют, 2024 11:56
Frant написав:
Орендарі не люблять перший поверх.
а хто любить перший поверх?
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