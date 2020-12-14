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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 лют, 2024 12:01
flysoulfly написав: Frant написав:
Орендарі не люблять перший поверх.
а хто любить перший поверх?
Комерція
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Faceless
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Додано: Пон 05 лют, 2024 12:06
Faceless написав: flysoulfly написав: Frant написав:
Орендарі не люблять перший поверх.
а хто любить перший поверх?
Комерція
в расположенных внутри "квартала", не первой линии ?
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flysoulfly
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Додано: Пон 05 лют, 2024 12:31
flysoulfly написав: Faceless написав:
flysoulfly написав:[quote="5682704:Frant"]
Орендарі не люблять перший поверх.
а хто любить перший поверх?
Комерція
в расположенных внутри "квартала", не первой линии ?[/quote]Люди з інвалідністю
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Faceless
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-
- Профіль
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4
7
3
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