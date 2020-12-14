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для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 52535455
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 12:01

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

flysoulfly написав:
  Frant написав:Орендарі не люблять перший поверх.
а хто любить перший поверх?
Комерція
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 12:06

  Faceless написав:
flysoulfly написав:
  Frant написав:Орендарі не люблять перший поверх.
а хто любить перший поверх?
Комерція
в расположенных внутри "квартала", не первой линии ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 12:31

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

flysoulfly написав:
  Faceless написав:
flysoulfly написав:[quote="5682704:Frant"]
Орендарі не люблять перший поверх.
а хто любить перший поверх?
Комерція
в расположенных внутри "квартала", не первой линии ?[/quote]Люди з інвалідністю
Faceless
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Повідомлень: 34539
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  #<1 ... 52535455
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