|
|
|
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 лют, 2024 12:01
flysoulfly написав: Frant написав:
Орендарі не люблять перший поверх.
а хто любить перший поверх?
Комерція
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34545
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1430 раз.
- Подякували: 7944 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Пон 05 лют, 2024 12:06
Faceless написав: flysoulfly написав: Frant написав:
Орендарі не люблять перший поверх.
а хто любить перший поверх?
Комерція
в расположенных внутри "квартала", не первой линии ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4220
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1482 раз.
- Подякували: 222 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 лют, 2024 12:31
flysoulfly написав: Faceless написав:
flysoulfly написав:[quote="5682704:Frant"]
Орендарі не люблять перший поверх.
а хто любить перший поверх?
Комерція
в расположенных внутри "квартала", не первой линии ?[/quote]Люди з інвалідністю
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34545
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1430 раз.
- Подякували: 7944 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Вів 06 лют, 2024 09:40
flysoulfly написав: Frant написав:
Орендарі не люблять перший поверх.
а хто любить перший поверх?
Грабіжники)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1119
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 лют, 2024 10:09
Взимку, з першого по четвертий поверхи холодніше, більше треба платити за опалення. На верхніх - тепліше, можна майже не топити.
-
equinox
-
-
- Повідомлень: 409
- З нами з: 12.12.13
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 лют, 2024 13:12
equinox написав:
Взимку, з першого по четвертий поверхи холодніше, більше треба платити за опалення. На верхніх - тепліше, можна майже не топити.
Чим вище і ближче до Сонця, тим тепліше?))))
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23679
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1641 раз.
- Подякували: 2519 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 лют, 2024 18:46
equinox написав:
Взимку, з першого по четвертий поверхи холодніше, більше треба платити за опалення. На верхніх - тепліше, можна майже не топити.
Все залежить від системи опалення, поверховості та кількості контурів, те що ви сказали справедливо для однотрубних хрущовок де теплоносій спочатку подається на 5 поверх і спускається вниз, там так - часто на 1му холод і тягне з підвалу а на 5 сауна.
-
zerocool
-
-
- Повідомлень: 501
- З нами з: 22.03.11
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 лют, 2024 22:45
zerocool написав: equinox написав:
Взимку, з першого по четвертий поверхи холодніше, більше треба платити за опалення. На верхніх - тепліше, можна майже не топити.
Все залежить від системи опалення, поверховості та кількості контурів, те що ви сказали справедливо для однотрубних хрущовок де теплоносій спочатку подається на 5 поверх і спускається вниз, там так - часто на 1му холод і тягне з підвалу а на 5 сауна.
Купіть декілька квартир на різних поверхах в одному будинку і закрийте це питання.
Вище поверх - меньше споживання тепла по лічильнику тепла.
Між 3 та 20 різниця як правило в 2 рази.
Це при горизонтальній системі звичайно.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7885
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1781 раз.
- Подякували: 2177 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 06 лют, 2024 23:32
UA написав:
Це при горизонтальній системі звичайно.
От іменна, а скільки у нас зараз житлового фонда з вертикальною, відсотків 80-90? Зрозуміло, що тепло у вигляді втрат все йде нагору, тому при горизонталці зверху витрата менша. А ще є житло з індивідуальними котлами, там взагалі як хочеш так и топиш. І ще є фактор матеріалу стін та утеплення. Те, що у вас саме така цифра - мало про що говорить взагалі.
Тема почалася з того, що по дефолту у більшості наявних квартир(з центральною вертикалкою, без індивідуальних лічильників) знизу холодніше, і це справді так, особливо на 1му без цоколя.
-
zerocool
-
-
- Повідомлень: 501
- З нами з: 22.03.11
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|9948
|6209073
|
Чет 01 лют, 2024 16:10
Успіх
|
|402
|82826
|
|
|3
|27631
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|