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Додано: Пон 05 лют, 2024 13:01
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Пон 05 лют, 2024 13:06
Додано: Пон 05 лют, 2024 13:31
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Вів 06 лют, 2024 10:40
Додано: Вів 06 лют, 2024 11:09
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Взимку, з першого по четвертий поверхи холодніше, більше треба платити за опалення. На верхніх - тепліше, можна майже не топити.
Додано: Вів 06 лют, 2024 14:12
Додано: Вів 06 лют, 2024 19:46
Все залежить від системи опалення, поверховості та кількості контурів, те що ви сказали справедливо для однотрубних хрущовок де теплоносій спочатку подається на 5 поверх і спускається вниз, там так - часто на 1му холод і тягне з підвалу а на 5 сауна.
Додано: Вів 06 лют, 2024 23:45
Купіть декілька квартир на різних поверхах в одному будинку і закрийте це питання.
Вище поверх - меньше споживання тепла по лічильнику тепла.
Між 3 та 20 різниця як правило в 2 рази.
Це при горизонтальній системі звичайно.
Додано: Сер 07 лют, 2024 00:32
От іменна, а скільки у нас зараз житлового фонда з вертикальною, відсотків 80-90? Зрозуміло, що тепло у вигляді втрат все йде нагору, тому при горизонталці зверху витрата менша. А ще є житло з індивідуальними котлами, там взагалі як хочеш так и топиш. І ще є фактор матеріалу стін та утеплення. Те, що у вас саме така цифра - мало про що говорить взагалі.
Тема почалася з того, що по дефолту у більшості наявних квартир(з центральною вертикалкою, без індивідуальних лічильників) знизу холодніше, і це справді так, особливо на 1му без цоколя.
Додано: Чет 21 лис, 2024 11:20
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
В мене склалося чітке уявлення залежності конструктиву будинку на опалення:
1. Вікна. Різниця між хоч маленьким підвіконням і вікнами в підлогу - прірва. Не допоможе ніякий поверх. Все тепло на вулицю
Обовʼязково наявність не совєтського підвіконня по пуп,а півметрового.
2. Матеріал стін.
Газоблок + НЕ вентфасад = тепло
Керамоблок + вентфасад = дубарь. Це на десятках об'єктів і на французьк.квартал, Славутич, хофман, зарічний, ярград і на інших
Багато вузлів примикань в вентфасадах, десь вітрозахист і т.д. холодно.
Поверховість за моїми спостереженнями не впливає
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