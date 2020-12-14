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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 53545556>
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 13:01

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

flysoulfly написав:
  Frant написав:Орендарі не люблять перший поверх.
а хто любить перший поверх?
Комерція
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 13:06

  Faceless написав:
flysoulfly написав:
  Frant написав:Орендарі не люблять перший поверх.
а хто любить перший поверх?
Комерція
в расположенных внутри "квартала", не первой линии ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 13:31

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

flysoulfly написав:
  Faceless написав:
flysoulfly написав:[quote="5682704:Frant"]
Орендарі не люблять перший поверх.
а хто любить перший поверх?
Комерція
в расположенных внутри "квартала", не первой линии ?[/quote]Люди з інвалідністю
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 10:40

  flysoulfly написав:
  Frant написав:Орендарі не люблять перший поверх.
а хто любить перший поверх?

Грабіжники)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 11:09

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Взимку, з першого по четвертий поверхи холодніше, більше треба платити за опалення. На верхніх - тепліше, можна майже не топити.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 14:12

  equinox написав:Взимку, з першого по четвертий поверхи холодніше, більше треба платити за опалення. На верхніх - тепліше, можна майже не топити.

Чим вище і ближче до Сонця, тим тепліше?))))
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 19:46

  equinox написав:Взимку, з першого по четвертий поверхи холодніше, більше треба платити за опалення. На верхніх - тепліше, можна майже не топити.

Все залежить від системи опалення, поверховості та кількості контурів, те що ви сказали справедливо для однотрубних хрущовок де теплоносій спочатку подається на 5 поверх і спускається вниз, там так - часто на 1му холод і тягне з підвалу а на 5 сауна.
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 23:45

  zerocool написав:
  equinox написав:Взимку, з першого по четвертий поверхи холодніше, більше треба платити за опалення. На верхніх - тепліше, можна майже не топити.

Все залежить від системи опалення, поверховості та кількості контурів, те що ви сказали справедливо для однотрубних хрущовок де теплоносій спочатку подається на 5 поверх і спускається вниз, там так - часто на 1му холод і тягне з підвалу а на 5 сауна.

Купіть декілька квартир на різних поверхах в одному будинку і закрийте це питання.
Вище поверх - меньше споживання тепла по лічильнику тепла.
Між 3 та 20 різниця як правило в 2 рази.
Це при горизонтальній системі звичайно.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 00:32

  UA написав:Це при горизонтальній системі звичайно.

От іменна, а скільки у нас зараз житлового фонда з вертикальною, відсотків 80-90? Зрозуміло, що тепло у вигляді втрат все йде нагору, тому при горизонталці зверху витрата менша. А ще є житло з індивідуальними котлами, там взагалі як хочеш так и топиш. І ще є фактор матеріалу стін та утеплення. Те, що у вас саме така цифра - мало про що говорить взагалі.

Тема почалася з того, що по дефолту у більшості наявних квартир(з центральною вертикалкою, без індивідуальних лічильників) знизу холодніше, і це справді так, особливо на 1му без цоколя.
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 11:20

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

В мене склалося чітке уявлення залежності конструктиву будинку на опалення:
1. Вікна. Різниця між хоч маленьким підвіконням і вікнами в підлогу - прірва. Не допоможе ніякий поверх. Все тепло на вулицю
Обовʼязково наявність не совєтського підвіконня по пуп,а півметрового.
2. Матеріал стін.
Газоблок + НЕ вентфасад = тепло

Керамоблок + вентфасад = дубарь. Це на десятках об'єктів і на французьк.квартал, Славутич, хофман, зарічний, ярград і на інших

Багато вузлів примикань в вентфасадах, десь вітрозахист і т.д. холодно.

Поверховість за моїми спостереженнями не впливає
Бетон
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