РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 лис, 2024 11:27
система опалення. В деяких жк теплопередача теплообмінника від міста втрачає до 20 градусів. В квартиру замість 60 подають 40.
В династії, варшавський свої котельні. Температура носія висока
https://ibb.co/HrSGmD2 https://ibb.co/g9g9wk4
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