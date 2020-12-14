В династії, варшавський свої котельні. Температура носія висока
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Додано: Чет 21 лис, 2024 11:27
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
система опалення. В деяких жк теплопередача теплообмінника від міста втрачає до 20 градусів. В квартиру замість 60 подають 40.
В династії, варшавський свої котельні. Температура носія висока
Додано: Чет 21 лис, 2024 12:51
Так, в панельці 96 серії теплоізоляція значно краща ніж в ФК 2.
Додано: Нед 24 лис, 2024 17:59
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Ну що - зараз, як ніколи, став актуальним ремонт Флая! Чи не так?
В іншому випадку - 8-10% буде лише у ваших мріях!
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
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