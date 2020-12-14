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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 11:27

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

система опалення. В деяких жк теплопередача теплообмінника від міста втрачає до 20 градусів. В квартиру замість 60 подають 40.
В династії, варшавський свої котельні. Температура носія висока

https://ibb.co/HrSGmD2
https://ibb.co/g9g9wk4
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 12:51

  Бетон написав:В мене склалося чітке уявлення залежності конструктиву будинку на опалення:
1. Вікна. Різниця між хоч маленьким підвіконням і вікнами в підлогу - прірва. Не допоможе ніякий поверх. Все тепло на вулицю
Обовʼязково наявність не совєтського підвіконня по пуп,а півметрового.
2. Матеріал стін.
Газоблок + НЕ вентфасад = тепло

Керамоблок + вентфасад = дубарь. Це на десятках об'єктів і на французьк.квартал, Славутич, хофман, зарічний, ярград і на інших

Багато вузлів примикань в вентфасадах, десь вітрозахист і т.д. холодно.

Поверховість за моїми спостереженнями не впливає


Так, в панельці 96 серії теплоізоляція значно краща ніж в ФК 2.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 17:59

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Ну що - зараз, як ніколи, став актуальним ремонт Флая! Чи не так? :D
В іншому випадку - 8-10% буде лише у ваших мріях! :D


ДумайТЕ!
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 10:31

  Успіх написав:Ну що - зараз, як ніколи, став актуальним ремонт Флая! Чи не так? :D
В іншому випадку - 8-10% буде лише у ваших мріях! :D


ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :lol:

Так, кінець епохи бідності настав.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 13:26

  Успіх написав:Ну що - зараз, як ніколи, став актуальним ремонт Флая! Чи не так? :D
В іншому випадку - 8-10% буде лише у ваших мріях! :D


ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :lol:


Ремонт в стилі Флая став актуальним, а хати стоять не здані. Цікавий бізнес.

А може цей ремонт з піддонів надто випередив свій час? Треба почекати років 5, тоді буде здаваьись? :D
Hotab
 
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  #<1 ... 53545556
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