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Бетон написав:В мене склалося чітке уявлення залежності конструктиву будинку на опалення: 1. Вікна. Різниця між хоч маленьким підвіконням і вікнами в підлогу - прірва. Не допоможе ніякий поверх. Все тепло на вулицю Обовʼязково наявність не совєтського підвіконня по пуп,а півметрового. 2. Матеріал стін. Газоблок + НЕ вентфасад = тепло
Керамоблок + вентфасад = дубарь. Це на десятках об'єктів і на французьк.квартал, Славутич, хофман, зарічний, ярград і на інших
Багато вузлів примикань в вентфасадах, десь вітрозахист і т.д. холодно.
Поверховість за моїми спостереженнями не впливає
Так, в панельці 96 серії теплоізоляція значно краща ніж в ФК 2.
Успіх написав:Шкода, що тут періодично не заходять люди і не пишуть - "недавно зробив ремонт в квартирі під здачу. Вийшло х,хх грн м2"
Роблять батьки. Ремонт повинні робити професіонали. Я вже задовбався переводити кошти. Кожні два тижні по тис. а бо по дві євро. Кухню замовили не в епіку, а під замовлення що вийде дорожчке. По факту закінчення ремонту може вдасться вибити якісь цифри.