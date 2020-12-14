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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 гру, 2024 00:04
Ну надо же чтоб глаз радовала симметрия от стеночки до стеночки от потолка до пола без зазоров ! А как модульную подобрать так ? Не Инстаграмно будет смотреться и блогеру не сдадите такую квартиру
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tzeery608
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