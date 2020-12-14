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Додано: Нед 01 гру, 2024 00:04
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Ну надо же чтоб глаз радовала симметрия от стеночки до стеночки от потолка до пола без зазоров ! А как модульную подобрать так ? Не Инстаграмно будет смотреться и блогеру не сдадите такую квартиру
Додано: Нед 01 гру, 2024 00:26
Там же ж для этого модули стандартных размеров есть, а также увеличенные верхние фасады и антресоли, чтоб под потолок. А на той же Табуретке Вам и эскиз нарисуют, чтобы симметрия и т.д.)
Ну и вопрос в том, что кухня за 90 тыс. цену аренды не увеличит. Так зачем платить больше?
Додано: Нед 01 гру, 2024 00:43
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
мебель из эпицентра и табуретки умножает на ноль весь дизайн квартиры. потом мы видим в объявлениях олх выбивающиеся из ряда в половину цены, совковые экземпляры. потом эти профессионалы приходят и пишут, что аренда - скам, потому что не умеют делать ремонт.
основная часть стоимости кухни - фурнитура. суют блюм в каждую дырку. потому что на блюм откат 30%.
кухню можно сделать недорого, но эффектно за счёт понимания, что некоторые модели ДСП выглядят как шпон, а стоят недорого.
подсветка, профиль гола др. и квартира становится классом выше
Додано: Нед 01 гру, 2024 00:46
Так батьки займаються. Я не в Україні.
Подивимось що з цього вийде.
Тому і пишу що потрібно щоб ремонти замовляли профі, в іншому разі тільки зайві витрати.
Додано: Нед 01 гру, 2024 01:37
Для этого надо быть художником "рисующим смерть".
Другим конкурентам
То есть просто художником. Понимающим глубины и перспективы. И особенности освещения.
Хотя я уже в профильной ветке уже писал как г-во может забрать с рынка самый низкооплачиваемый слой арендных квартир. Чтоб они не зашумливали обычные объекты без искринки и излишевств
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