|
|
|
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 гру, 2024 00:04
Ну надо же чтоб глаз радовала симметрия от стеночки до стеночки от потолка до пола без зазоров ! А как модульную подобрать так ? Не Инстаграмно будет смотреться и блогеру не сдадите такую квартиру
-
tzeery608
-
-
- Повідомлень: 61
- З нами з: 18.01.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 гру, 2024 00:26
tzeery608 написав:
Ну надо же чтоб глаз радовала симметрия от стеночки до стеночки от потолка до пола без зазоров ! А как модульную подобрать так ? Не Инстаграмно будет смотреться и блогеру не сдадите такую квартиру
Там же ж для этого модули стандартных размеров есть, а также увеличенные верхние фасады и антресоли, чтоб под потолок. А на той же Табуретке Вам и эскиз нарисуют, чтобы симметрия и т.д.)
Ну и вопрос в том, что кухня за 90 тыс. цену аренды не увеличит. Так зачем платить больше?
-
Natt
-
-
- Повідомлень: 2024
- З нами з: 09.08.15
- Подякував: 615 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 гру, 2024 00:43
мебель из эпицентра и табуретки умножает на ноль весь дизайн квартиры. потом мы видим в объявлениях олх выбивающиеся из ряда в половину цены, совковые экземпляры. потом эти профессионалы приходят и пишут, что аренда - скам, потому что не умеют делать ремонт.
основная часть стоимости кухни - фурнитура. суют блюм в каждую дырку. потому что на блюм откат 30%.
кухню можно сделать недорого, но эффектно за счёт понимания, что некоторые модели ДСП выглядят как шпон, а стоят недорого.
подсветка, профиль гола др. и квартира становится классом выше
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3996
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 01 гру, 2024 00:46
Natt написав: tzeery608 написав:
Ну надо же чтоб глаз радовала симметрия от стеночки до стеночки от потолка до пола без зазоров ! А как модульную подобрать так ? Не Инстаграмно будет смотреться и блогеру не сдадите такую квартиру
Там же ж для этого модули стандартных размеров есть, а также увеличенные верхние фасады и антресоли, чтоб под потолок. А на той же Табуретке Вам и эскиз нарисуют, чтобы симметрия и т.д.)
Ну и вопрос в том, что кухня за 90 тыс. цену аренды не увеличит. Так зачем платить больше?
Так батьки займаються. Я не в Україні.
Подивимось що з цього вийде.
Тому і пишу що потрібно щоб ремонти замовляли профі, в іншому разі тільки зайві витрати.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2444
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2947 раз.
- Подякували: 394 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 01 гру, 2024 01:37
Бетон написав:
мебель из эпицентра и табуретки умножает на ноль весь дизайн квартиры. потом мы видим в объявлениях олх выбивающиеся из ряда в половину цены, совковые экземпляры. потом эти профессионалы приходят и пишут, что аренда - скам, потому что не умеют делать ремонт.
основная часть стоимости кухни - фурнитура. суют блюм в каждую дырку. потому что на блюм откат 30%.
кухню можно сделать недорого, но эффектно за счёт понимания, что некоторые модели ДСП выглядят как шпон, а стоят недорого.
подсветка, профиль гола др. и квартира становится классом выше
Для этого надо быть художником "рисующим смерть".
Другим конкурентам
То есть просто художником. Понимающим глубины и перспективы. И особенности освещения.
Хотя я уже в профильной ветке уже писал как г-во может забрать с рынка самый низкооплачиваемый слой арендных квартир. Чтоб они не зашумливали обычные объекты без искринки и излишевств
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4571
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 285 раз.
- Подякували: 355 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 02 гру, 2024 00:13
барабашов написав: Бетон написав:
мебель из эпицентра и табуретки умножает на ноль весь дизайн квартиры. потом мы видим в объявлениях олх выбивающиеся из ряда в половину цены, совковые экземпляры. потом эти профессионалы приходят и пишут, что аренда - скам, потому что не умеют делать ремонт.
основная часть стоимости кухни - фурнитура. суют блюм в каждую дырку. потому что на блюм откат 30%.
кухню можно сделать недорого, но эффектно за счёт понимания, что некоторые модели ДСП выглядят как шпон, а стоят недорого.
подсветка, профиль гола др. и квартира становится классом выше
Для этого надо быть художником "рисующим смерть".
Другим конкурентам
То есть просто художником. Понимающим глубины и перспективы. И особенности освещения.
Хотя я уже в профильной ветке уже писал как г-во может забрать с рынка самый низкооплачиваемый слой арендных квартир. Чтоб они не зашумливали обычные объекты без искринки и излишевств
достаточно полистать фотки в пинтерест. полистать дизайнеров в инстаграмм. молодые ребята сейчас очень толковые.
набить вкус можно заказав один раз дизайн-проект или хотя бы эскизы и визуалки
даже самую дешёвую квартиру можно ж слепить гармонично.
ну и арендный бизнес требует обслуживания. нужно строить так, чтобы обслужить нормально душевые трапы, сифоны кароч все инженерн. системы. чтобы фильтры на вытяжке нормально менялись и т.п.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3996
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 02 гру, 2024 00:22
Бетон написав:
достаточно полистать фотки в пинтерест. полистать дизайнеров в инстаграмм. молодые ребята сейчас очень толковые.
набить вкус можно заказав один раз дизайн-проект или хотя бы эскизы и визуалки
даже самую дешёвую квартиру можно ж слепить гармонично.
Тут би було доречно кинути 2-3ролики з ютубчика, "як має бути".
Ну і ще 2-3 - "як бути НЕ повинно!"
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7205
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 953 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10241
|6365068
|
|
|465
|134674
|
|
|3
|57170
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|