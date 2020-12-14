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tzeery608 написав:Ну надо же чтоб глаз радовала симметрия от стеночки до стеночки от потолка до пола без зазоров ! А как модульную подобрать так ? Не Инстаграмно будет смотреться и блогеру не сдадите такую квартиру
Там же ж для этого модули стандартных размеров есть, а также увеличенные верхние фасады и антресоли, чтоб под потолок. А на той же Табуретке Вам и эскиз нарисуют, чтобы симметрия и т.д.) Ну и вопрос в том, что кухня за 90 тыс. цену аренды не увеличит. Так зачем платить больше?
мебель из эпицентра и табуретки умножает на ноль весь дизайн квартиры. потом мы видим в объявлениях олх выбивающиеся из ряда в половину цены, совковые экземпляры. потом эти профессионалы приходят и пишут, что аренда - скам, потому что не умеют делать ремонт. основная часть стоимости кухни - фурнитура. суют блюм в каждую дырку. потому что на блюм откат 30%. кухню можно сделать недорого, но эффектно за счёт понимания, что некоторые модели ДСП выглядят как шпон, а стоят недорого. подсветка, профиль гола др. и квартира становится классом выше
tzeery608 написав:Ну надо же чтоб глаз радовала симметрия от стеночки до стеночки от потолка до пола без зазоров ! А как модульную подобрать так ? Не Инстаграмно будет смотреться и блогеру не сдадите такую квартиру
Там же ж для этого модули стандартных размеров есть, а также увеличенные верхние фасады и антресоли, чтоб под потолок. А на той же Табуретке Вам и эскиз нарисуют, чтобы симметрия и т.д.) Ну и вопрос в том, что кухня за 90 тыс. цену аренды не увеличит. Так зачем платить больше?
Так батьки займаються. Я не в Україні. Подивимось що з цього вийде.
Тому і пишу що потрібно щоб ремонти замовляли профі, в іншому разі тільки зайві витрати.
Бетон написав:мебель из эпицентра и табуретки умножает на ноль весь дизайн квартиры. потом мы видим в объявлениях олх выбивающиеся из ряда в половину цены, совковые экземпляры. потом эти профессионалы приходят и пишут, что аренда - скам, потому что не умеют делать ремонт. основная часть стоимости кухни - фурнитура. суют блюм в каждую дырку. потому что на блюм откат 30%. кухню можно сделать недорого, но эффектно за счёт понимания, что некоторые модели ДСП выглядят как шпон, а стоят недорого. подсветка, профиль гола др. и квартира становится классом выше
Для этого надо быть художником "рисующим смерть". Другим конкурентам То есть просто художником. Понимающим глубины и перспективы. И особенности освещения. Хотя я уже в профильной ветке уже писал как г-во может забрать с рынка самый низкооплачиваемый слой арендных квартир. Чтоб они не зашумливали обычные объекты без искринки и излишевств
Бетон написав:мебель из эпицентра и табуретки умножает на ноль весь дизайн квартиры. потом мы видим в объявлениях олх выбивающиеся из ряда в половину цены, совковые экземпляры. потом эти профессионалы приходят и пишут, что аренда - скам, потому что не умеют делать ремонт. основная часть стоимости кухни - фурнитура. суют блюм в каждую дырку. потому что на блюм откат 30%. кухню можно сделать недорого, но эффектно за счёт понимания, что некоторые модели ДСП выглядят как шпон, а стоят недорого. подсветка, профиль гола др. и квартира становится классом выше
Для этого надо быть художником "рисующим смерть". Другим конкурентам То есть просто художником. Понимающим глубины и перспективы. И особенности освещения. Хотя я уже в профильной ветке уже писал как г-во может забрать с рынка самый низкооплачиваемый слой арендных квартир. Чтоб они не зашумливали обычные объекты без искринки и излишевств
достаточно полистать фотки в пинтерест. полистать дизайнеров в инстаграмм. молодые ребята сейчас очень толковые. набить вкус можно заказав один раз дизайн-проект или хотя бы эскизы и визуалки даже самую дешёвую квартиру можно ж слепить гармонично. ну и арендный бизнес требует обслуживания. нужно строить так, чтобы обслужить нормально душевые трапы, сифоны кароч все инженерн. системы. чтобы фильтры на вытяжке нормально менялись и т.п.
Бетон написав:достаточно полистать фотки в пинтерест. полистать дизайнеров в инстаграмм. молодые ребята сейчас очень толковые. набить вкус можно заказав один раз дизайн-проект или хотя бы эскизы и визуалки даже самую дешёвую квартиру можно ж слепить гармонично.
Тут би було доречно кинути 2-3ролики з ютубчика, "як має бути". Ну і ще 2-3 - "як бути НЕ повинно!"
Как клиент захотел, так и сделали. При определённом психическом заболевании можно располагать розетки в шахматном порядке с шагом h=400. Прямо как армирование. И на мой взгляд, зажали кабеля. Ну можно же для каждой розетки проложить отдельно? Можно. А запасной, спрашивается, где? Где резервный? Для каждой розетки, для успокоения нужно три кабеля 3х2.5: рабочий, запасной и резервный.