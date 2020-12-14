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Как клиент захотел, так и сделали. При определённом психическом заболевании можно располагать розетки в шахматном порядке с шагом h=400. Прямо как армирование. И на мой взгляд, зажали кабеля. Ну можно же для каждой розетки проложить отдельно? Можно. А запасной, спрашивается, где? Где резервный? Для каждой розетки, для успокоения нужно три кабеля 3х2.5: рабочий, запасной и резервный.
В свое время были жирные годы, у меня розетки 3х4, а свет 3х2,5 медяха разумеется. Но у себя ремонт в хреще делал, тупо, где розеток мало было доставил коробок и доточил алюминием. На кухню отдельную линию медью через комнату протянул, каждую розетку через скрутку в коробке подключал. А гнать, а каждой розетке провод со щитка с отдельным автоматом?! Ну, что ж, олигархов свои причуды.