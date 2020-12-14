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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 гру, 2024 18:37
Бетон написав:
Как клиент захотел, так и сделали.
При определённом психическом заболевании можно располагать розетки в шахматном порядке с шагом h=400. Прямо как армирование.
И на мой взгляд, зажали кабеля. Ну можно же для каждой розетки проложить отдельно? Можно. А запасной, спрашивается, где? Где резервный? Для каждой розетки, для успокоения нужно три кабеля 3х2.5: рабочий, запасной и резервный.
В свое время были жирные годы, у меня розетки 3х4, а свет 3х2,5 медяха разумеется.
Но у себя ремонт в хреще делал, тупо, где розеток мало было доставил коробок и доточил алюминием.
На кухню отдельную линию медью через комнату протянул, каждую розетку через скрутку в коробке подключал.
А гнать, а каждой розетке провод со щитка с отдельным автоматом?! Ну, что ж, олигархов свои причуды.
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Bolt
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Додано: Вів 10 гру, 2024 18:47
Bolt написав:
А гнать, а каждой розетке провод со щитка с отдельным автоматом?! Ну, что ж, олигархов свои причуды.
для бойлера, проточного нагревателя и отопителя гонят со своим автоматом. Затрат 3 копейки а безопасность гораздо выше.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 10 гру, 2024 21:46
Wirująświatła написав: Bolt написав:
А гнать, а каждой розетке провод со щитка с отдельным автоматом?! Ну, что ж, олигархов свои причуды.
для бойлера, проточного нагревателя и отопителя гонят со своим автоматом. Затрат 3 копейки а безопасность гораздо выше.
Ну на том відосе, походу, гнали отдельную линию к каждой розетке.
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Bolt
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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