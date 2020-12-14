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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 18:37

  Бетон написав:
  Bolt написав:Народ, що думаєте з того приводу то розвод, чи ні?
https://youtu.be/96pXLjTsbuQ?si=-IXtFXe2FCP8ye9S

Как клиент захотел, так и сделали.
При определённом психическом заболевании можно располагать розетки в шахматном порядке с шагом h=400. Прямо как армирование.
И на мой взгляд, зажали кабеля. Ну можно же для каждой розетки проложить отдельно? Можно. А запасной, спрашивается, где? Где резервный? Для каждой розетки, для успокоения нужно три кабеля 3х2.5: рабочий, запасной и резервный.

В свое время были жирные годы, у меня розетки 3х4, а свет 3х2,5 медяха разумеется.
Но у себя ремонт в хреще делал, тупо, где розеток мало было доставил коробок и доточил алюминием.
На кухню отдельную линию медью через комнату протянул, каждую розетку через скрутку в коробке подключал.
А гнать, а каждой розетке провод со щитка с отдельным автоматом?! Ну, что ж, олигархов свои причуды.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 18:47

  Bolt написав:А гнать, а каждой розетке провод со щитка с отдельным автоматом?! Ну, что ж, олигархов свои причуды.
для бойлера, проточного нагревателя и отопителя гонят со своим автоматом. Затрат 3 копейки а безопасность гораздо выше.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 21:46

  Wirująświatła написав:
  Bolt написав:А гнать, а каждой розетке провод со щитка с отдельным автоматом?! Ну, что ж, олигархов свои причуды.
для бойлера, проточного нагревателя и отопителя гонят со своим автоматом. Затрат 3 копейки а безопасность гораздо выше.

Ну на том відосе, походу, гнали отдельную линию к каждой розетке.
Bolt
 
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