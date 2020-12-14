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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 гру, 2024 18:37
Бетон написав:
Как клиент захотел, так и сделали.
При определённом психическом заболевании можно располагать розетки в шахматном порядке с шагом h=400. Прямо как армирование.
И на мой взгляд, зажали кабеля. Ну можно же для каждой розетки проложить отдельно? Можно. А запасной, спрашивается, где? Где резервный? Для каждой розетки, для успокоения нужно три кабеля 3х2.5: рабочий, запасной и резервный.
В свое время были жирные годы, у меня розетки 3х4, а свет 3х2,5 медяха разумеется.
Но у себя ремонт в хреще делал, тупо, где розеток мало было доставил коробок и доточил алюминием.
На кухню отдельную линию медью через комнату протянул, каждую розетку через скрутку в коробке подключал.
А гнать, а каждой розетке провод со щитка с отдельным автоматом?! Ну, что ж, олигархов свои причуды.
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Bolt
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Додано: Вів 10 гру, 2024 18:47
Bolt написав:
А гнать, а каждой розетке провод со щитка с отдельным автоматом?! Ну, что ж, олигархов свои причуды.
для бойлера, проточного нагревателя и отопителя гонят со своим автоматом. Затрат 3 копейки а безопасность гораздо выше.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 10 гру, 2024 21:46
Wirująświatła написав: Bolt написав:
А гнать, а каждой розетке провод со щитка с отдельным автоматом?! Ну, что ж, олигархов свои причуды.
для бойлера, проточного нагревателя и отопителя гонят со своим автоматом. Затрат 3 копейки а безопасность гораздо выше.
Ну на том відосе, походу, гнали отдельную линию к каждой розетке.
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Bolt
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Додано: Сер 11 гру, 2024 13:10
Bolt
В свое время были жирные годы, у меня розетки 3х4, а свет 3х2,5 медяха разумеется.
Який звʼязок «жирних років» з кабелем для розеток , а тим більше освітленням?
Є вимоги ПТЕЕС і ДБН. Причому навіть з переходом на діодне малопотужне освітлення кабелі для прихованого монтажу залишились 3*1.5, а розетки (за винятком окремих потужних споживачів) 3*2.5, і саме ВВГ (нг та інші варіації ) Ясна справа з правильною (а не заниженою) товщиною жили, тобто нормальних заводів , а не Одеса Гост та інший 3-пер.
А якщо чудити. з потовщеними кабелями для освітлення, то цікаво , а які ж тоді автомати стоять?
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Hotab
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Додано: Сер 11 гру, 2024 20:00
Wirująświatła написав: Bolt написав:
А гнать, а каждой розетке провод со щитка с отдельным автоматом?! Ну, что ж, олигархов свои причуды.
для бойлера, проточного нагревателя и отопителя гонят со своим автоматом. Затрат 3 копейки а безопасность гораздо выше.
Для силовых приборов это понятно.
Полосовать все стены штробами с отдельной линией под каждую розетку - лишнее.
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Бетон
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Додано: Сер 11 гру, 2024 20:11
Бетон написав: Wirująświatła написав: Bolt написав:
А гнать, а каждой розетке провод со щитка с отдельным автоматом?! Ну, что ж, олигархов свои причуды.
для бойлера, проточного нагревателя и отопителя гонят со своим автоматом. Затрат 3 копейки а безопасность гораздо выше.
Для силовых приборов это понятно.
Полосовать все стены штробами с отдельной линией под каждую розетку - лишнее.
люди не знали на какой розетке повиснет силовой прибор. Допустим они разводят аквариумных рыб. Там к каждому аквариуму нужен свет обогрев. Конечно мощности не те, 300втт с головой. Но может у них аквариумы как в оушен плазе
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Додано: Сер 11 гру, 2024 20:16
Wirująświatła написав: Бетон написав: Bolt написав:
А гнать, а каждой розетке провод со щитка с отдельным автоматом?! Ну, что ж, олигархов свои причуды.
для бойлера, проточного нагревателя и отопителя гонят со своим автоматом. Затрат 3 копейки а безопасность гораздо выше.
Для силовых приборов это понятно.
Полосовать все стены штробами с отдельной линией под каждую розетку - лишнее.
люди не знали на какой розетке повиснет силовой прибор. Допустим они разводят аквариумных рыб. Там к каждому аквариуму нужен свет обогрев. Конечно мощности не те, 300втт с головой. Но может у них аквариумы как в оушен плазе
Сейчас весь мир стремится к энергосбережению. Время мощных приборов прошло. Неусеченные 1.5 мм с запасом перекрывают любой современный силовой прибор. А 2.5мм2 с двойным и тройным
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Бетон
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 16:35
Панство, яка нормальна ціна для міжкімнатних дверей під оренду ?
Наскільки я памятаю по Чабанах то брав по 100 дол.
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Хомякоид
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:17
Bolt написав: Бетон написав:
Как клиент захотел, так и сделали.
При определённом психическом заболевании можно располагать розетки в шахматном порядке с шагом h=400. Прямо как армирование.
И на мой взгляд, зажали кабеля. Ну можно же для каждой розетки проложить отдельно? Можно. А запасной, спрашивается, где? Где резервный? Для каждой розетки, для успокоения нужно три кабеля 3х2.5: рабочий, запасной и резервный.
В свое время были жирные годы, у меня розетки 3х4,
а свет 3х2,5 медяха разумеется.
Но у себя ремонт в хреще делал, тупо, где розеток мало было доставил коробок и доточил алюминием.
На кухню отдельную линию медью через комнату протянул, каждую розетку через скрутку в коробке подключал.
А гнать, а каждой розетке провод со щитка с отдельным автоматом?! Ну, что ж, олигархов свои причуды.
И влезло без колхоза и главное - для чього?
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Vadim_
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:23
Бетон написав:
Сейчас весь мир стремится к энергосбережению. Время мощных приборов прошло. Неусеченные 1.5 мм с запасом перекрывают любой современный силовой прибор. А 2.5мм2 с двойным и тройным
Давайте оперировать цифрами. 1,5мм2 меди (о усеченке нет смысла говорить,так как мы не знаем ее сечения)- мощность нормируется способом прокладки. Если это ВВГнгд, а для стационарной прокладки нужен ВВГнгд,и в пучке, то я бы ограничил мощность примерно 3Квт, но это выводит на АВ 16А,что имхо многовато.
Сам придерживаюсь практики 16А на 2,5мм2 и 10А на 1,5мм2 при этом кабель может быть в умеренном минусе, что-то наподобие Каблекса.
Вообще прикольная тема для этого форума.
Давайте еще обсудим соединение в распредкоробках. Сварка? Пайка? СИЗы? Ваго? Вообще безкоробочная схема?
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Господар Вельзевула
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