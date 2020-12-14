Додано: Вів 10 гру, 2024 18:37

Бетон написав: Bolt написав: Народ, що думаєте з того приводу то розвод, чи ні?

https://youtu.be/96pXLjTsbuQ?si=-IXtFXe2FCP8ye9S Народ, що думаєте з того приводу то розвод, чи ні?

Как клиент захотел, так и сделали.

При определённом психическом заболевании можно располагать розетки в шахматном порядке с шагом h=400. Прямо как армирование.

И на мой взгляд, зажали кабеля. Ну можно же для каждой розетки проложить отдельно? Можно. А запасной, спрашивается, где? Где резервный? Для каждой розетки, для успокоения нужно три кабеля 3х2.5: рабочий, запасной и резервный. Как клиент захотел, так и сделали.При определённом психическом заболевании можно располагать розетки в шахматном порядке с шагом h=400. Прямо как армирование.И на мой взгляд, зажали кабеля. Ну можно же для каждой розетки проложить отдельно? Можно. А запасной, спрашивается, где? Где резервный? Для каждой розетки, для успокоения нужно три кабеля 3х2.5: рабочий, запасной и резервный.

В свое время были жирные годы, у меня розетки 3х4, а свет 3х2,5 медяха разумеется.Но у себя ремонт в хреще делал, тупо, где розеток мало было доставил коробок и доточил алюминием.На кухню отдельную линию медью через комнату протянул, каждую розетку через скрутку в коробке подключал.А гнать, а каждой розетке провод со щитка с отдельным автоматом?! Ну, что ж, олигархов свои причуды.