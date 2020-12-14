Господар Вельзевула написав:
Давайте оперировать цифрами. 1,5мм2 меди (о усеченке нет смысла говорить,так как мы не знаем ее сечения)- мощность нормируется способом прокладки. Если это ВВГнгд, а для стационарной прокладки нужен ВВГнгд,и в пучке, то я бы ограничил мощность примерно 3Квт, но это выводит на АВ 16А,что имхо многовато.
Сам придерживаюсь практики 16А на 2,5мм2 и 10А на 1,5мм2 при этом кабель может быть в умеренном минусе, что-то наподобие Каблекса.
Вообще прикольная тема для этого форума.
Давайте еще обсудим соединение в распредкоробках. Сварка? Пайка? СИЗы? Ваго? Вообще безкоробочная схема?
кабель ЗЗКМ
без распред коробок
комутация выключателей - в глубоких подрозетниках
силовое соединение кабелей, например, наращивание вводного кабеля - опрессовка гильзами ГМЛ + термоусадка
обслуживаемые соединения свет - Wago
это интересно не нам с вами, а может кому-то начинающему