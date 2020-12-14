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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 гру, 2024 22:30
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Сейчас весь мир стремится к энергосбережению. Время мощных приборов прошло. Неусеченные 1.5 мм с запасом перекрывают любой современный силовой прибор. А 2.5мм2 с двойным и тройным
Давайте оперировать цифрами. 1,5мм2 меди (о усеченке нет смысла говорить,так как мы не знаем ее сечения)- мощность нормируется способом прокладки. Если это ВВГнгд, а для стационарной прокладки нужен ВВГнгд,и в пучке, то я бы ограничил мощность примерно 3Квт, но это выводит на АВ 16А,что имхо многовато.
Сам придерживаюсь практики 16А на 2,5мм2 и 10А на 1,5мм2 при этом кабель может быть в умеренном минусе, что-то наподобие Каблекса.
Вообще прикольная тема для этого форума.
Давайте еще обсудим соединение в распредкоробках. Сварка? Пайка? СИЗы? Ваго? Вообще безкоробочная схема?
кабель ЗЗКМ
без распред коробок
комутация выключателей - в глубоких подрозетниках
силовое соединение кабелей, например, наращивание вводного кабеля - опрессовка гильзами ГМЛ + термоусадка
обслуживаемые соединения свет - Wago
это интересно не нам с вами, а может кому-то начинающему
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Бетон
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Додано: Нед 29 гру, 2024 08:55
Бетон написав: Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Сейчас весь мир стремится к энергосбережению. Время мощных приборов прошло. Неусеченные 1.5 мм с запасом перекрывают любой современный силовой прибор. А 2.5мм2 с двойным и тройным
Давайте оперировать цифрами. 1,5мм2 меди (о усеченке нет смысла говорить,так как мы не знаем ее сечения)- мощность нормируется способом прокладки. Если это ВВГнгд, а для стационарной прокладки нужен ВВГнгд,и в пучке, то я бы ограничил мощность примерно 3Квт, но это выводит на АВ 16А,что имхо многовато.
Сам придерживаюсь практики 16А на 2,5мм2 и 10А на 1,5мм2 при этом кабель может быть в умеренном минусе, что-то наподобие Каблекса.
Вообще прикольная тема для этого форума.
Давайте еще обсудим соединение в распредкоробках. Сварка? Пайка? СИЗы? Ваго? Вообще безкоробочная схема?
кабель ЗЗКМ
без распред коробок
комутация выключателей - в глубоких подрозетниках
силовое соединение кабелей, например, наращивание вводного кабеля - опрессовка гильзами ГМЛ + термоусадка
обслуживаемые соединения свет - Wago
это интересно не нам с вами, а может кому-то начинающему
Бетон какие последние тренді по межкомнатнім дверям под аренду ?
Родителям задвигают 10 тіс. за комплект, как по мне дорого.
В 2012 если правильно помню брал па 100 дол. в Епике.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 09:11
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Сейчас весь мир стремится к энергосбережению. Время мощных приборов прошло. Неусеченные 1.5 мм с запасом перекрывают любой современный силовой прибор. А 2.5мм2 с двойным и тройным
Давайте оперировать цифрами. 1,5мм2 меди (о усеченке нет смысла говорить,так как мы не знаем ее сечения)- мощность нормируется способом прокладки. Если это ВВГнгд, а для стационарной прокладки нужен ВВГнгд,и в пучке, то я бы ограничил мощность примерно 3Квт, но это выводит на АВ 16А,что имхо многовато.
Сам придерживаюсь практики 16А на 2,5мм2 и 10А на 1,5мм2 при этом кабель может быть в умеренном минусе, что-то наподобие Каблекса.
Вообще прикольная тема для этого форума.
Давайте еще обсудим соединение в распредкоробках. Сварка? Пайка? СИЗы? Ваго? Вообще безкоробочная схема?
Можна ще простіше, в українських нароТних традиціях '
Обценьки, кабель 1-1,5 мм2, скрутки.
Дешевше брати алюмінієві провода.
Скручувати обценьками.
Можна скручувати мідь з алюмінієм.
Головне, добряче обмотати ізолєнтою.
Всі ці обжимні гільзи, ваговські клемники, мідні провода 2,5-4 мм2 - то дурня, для Буратін.
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