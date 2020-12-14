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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 22:30

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Сейчас весь мир стремится к энергосбережению. Время мощных приборов прошло. Неусеченные 1.5 мм с запасом перекрывают любой современный силовой прибор. А 2.5мм2 с двойным и тройным


Давайте оперировать цифрами. 1,5мм2 меди (о усеченке нет смысла говорить,так как мы не знаем ее сечения)- мощность нормируется способом прокладки. Если это ВВГнгд, а для стационарной прокладки нужен ВВГнгд,и в пучке, то я бы ограничил мощность примерно 3Квт, но это выводит на АВ 16А,что имхо многовато.
Сам придерживаюсь практики 16А на 2,5мм2 и 10А на 1,5мм2 при этом кабель может быть в умеренном минусе, что-то наподобие Каблекса.
Вообще прикольная тема для этого форума.
Давайте еще обсудим соединение в распредкоробках. Сварка? Пайка? СИЗы? Ваго? Вообще безкоробочная схема? :mrgreen:

кабель ЗЗКМ
без распред коробок
комутация выключателей - в глубоких подрозетниках
силовое соединение кабелей, например, наращивание вводного кабеля - опрессовка гильзами ГМЛ + термоусадка
обслуживаемые соединения свет - Wago

это интересно не нам с вами, а может кому-то начинающему
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 08:55

  Бетон написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Сейчас весь мир стремится к энергосбережению. Время мощных приборов прошло. Неусеченные 1.5 мм с запасом перекрывают любой современный силовой прибор. А 2.5мм2 с двойным и тройным


Давайте оперировать цифрами. 1,5мм2 меди (о усеченке нет смысла говорить,так как мы не знаем ее сечения)- мощность нормируется способом прокладки. Если это ВВГнгд, а для стационарной прокладки нужен ВВГнгд,и в пучке, то я бы ограничил мощность примерно 3Квт, но это выводит на АВ 16А,что имхо многовато.
Сам придерживаюсь практики 16А на 2,5мм2 и 10А на 1,5мм2 при этом кабель может быть в умеренном минусе, что-то наподобие Каблекса.
Вообще прикольная тема для этого форума.
Давайте еще обсудим соединение в распредкоробках. Сварка? Пайка? СИЗы? Ваго? Вообще безкоробочная схема? :mrgreen:

кабель ЗЗКМ
без распред коробок
комутация выключателей - в глубоких подрозетниках
силовое соединение кабелей, например, наращивание вводного кабеля - опрессовка гильзами ГМЛ + термоусадка
обслуживаемые соединения свет - Wago

это интересно не нам с вами, а может кому-то начинающему


Бетон какие последние тренді по межкомнатнім дверям под аренду ?
Родителям задвигают 10 тіс. за комплект, как по мне дорого.
В 2012 если правильно помню брал па 100 дол. в Епике.
Хомякоид
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 12:13

  Хомякоид написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Сейчас весь мир стремится к энергосбережению. Время мощных приборов прошло. Неусеченные 1.5 мм с запасом перекрывают любой современный силовой прибор. А 2.5мм2 с двойным и тройным

Давайте оперировать цифрами. 1,5мм2 меди (о усеченке нет смысла говорить,так как мы не знаем ее сечения)- мощность нормируется способом прокладки. Если это ВВГнгд, а для стационарной прокладки нужен ВВГнгд,и в пучке, то я бы ограничил мощность примерно 3Квт, но это выводит на АВ 16А,что имхо многовато.
Сам придерживаюсь практики 16А на 2,5мм2 и 10А на 1,5мм2 при этом кабель может быть в умеренном минусе, что-то наподобие Каблекса.
Вообще прикольная тема для этого форума.
Давайте еще обсудим соединение в распредкоробках. Сварка? Пайка? СИЗы? Ваго? Вообще безкоробочная схема? :mrgreen:

кабель ЗЗКМ
без распред коробок
комутация выключателей - в глубоких подрозетниках
силовое соединение кабелей, например, наращивание вводного кабеля - опрессовка гильзами ГМЛ + термоусадка
обслуживаемые соединения свет - Wago

это интересно не нам с вами, а может кому-то начинающему


Бетон какие последние тренді по межкомнатнім дверям под аренду ?
Родителям задвигают 10 тіс. за комплект, как по мне дорого.
В 2012 если правильно помню брал па 100 дол. в Епике.

Это недорого.
У меня с моей скидкой 12 тысяч получается Папа карло plato. И это плёнка. А под аренду эмаль лучше.

А вообще щас скрытые в тренде
Бетон
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Повідомлень: 4278
З нами з: 17.12.22
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Подякували: 298 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 12:51

  Хомякоид написав:
  Бетон написав:
Давайте оперировать цифрами. 1,5мм2 меди (о усеченке нет смысла говорить,так как мы не знаем ее сечения)- мощность нормируется способом прокладки. Если это ВВГнгд, а для стационарной прокладки нужен ВВГнгд,и в пучке, то я бы ограничил мощность примерно 3Квт, но это выводит на АВ 16А,что имхо многовато.
Сам придерживаюсь практики 16А на 2,5мм2 и 10А на 1,5мм2 при этом кабель может быть в умеренном минусе, что-то наподобие Каблекса.
Вообще прикольная тема для этого форума.
Давайте еще обсудим соединение в распредкоробках. Сварка? Пайка? СИЗы? Ваго? Вообще безкоробочная схема? :mrgreen:

кабель ЗЗКМ
без распред коробок
комутация выключателей - в глубоких подрозетниках
силовое соединение кабелей, например, наращивание вводного кабеля - опрессовка гильзами ГМЛ + термоусадка
обслуживаемые соединения свет - Wago

это интересно не нам с вами, а может кому-то начинающему


Бетон какие последние тренді по межкомнатнім дверям под аренду ?
Родителям задвигают 10 тіс. за комплект, как по мне дорого.
В 2012 если правильно помню брал па 100 дол. в Епике.[/quote]
10 это,, то-то бюджетное.
Малому недавно дверь в комнату ставил 5кг с копейками только полотно(шпон с филенкой и стеклом), коробка, наличники тоже где-то столько же стоят.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 15:49

Двери межкомнатніе обошлись в 10 тіс. за все.
Дешевле найти можно только откровенній шлак.
Хомякоид
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 18:49

  Хомякоид написав:Двери межкомнатніе обошлись в 10 тіс. за все.
Дешевле найти можно только откровенній шлак.

Если дверь не выполняет функцию безопасности, то тратить на нее денег больше чем минимум довольно странно. Антураж дорогая дверь никак не обогатит, а вот проявить безвкусие хозяина - вполне может.

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