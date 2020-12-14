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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 гру, 2024 22:30
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Сейчас весь мир стремится к энергосбережению. Время мощных приборов прошло. Неусеченные 1.5 мм с запасом перекрывают любой современный силовой прибор. А 2.5мм2 с двойным и тройным
Давайте оперировать цифрами. 1,5мм2 меди (о усеченке нет смысла говорить,так как мы не знаем ее сечения)- мощность нормируется способом прокладки. Если это ВВГнгд, а для стационарной прокладки нужен ВВГнгд,и в пучке, то я бы ограничил мощность примерно 3Квт, но это выводит на АВ 16А,что имхо многовато.
Сам придерживаюсь практики 16А на 2,5мм2 и 10А на 1,5мм2 при этом кабель может быть в умеренном минусе, что-то наподобие Каблекса.
Вообще прикольная тема для этого форума.
Давайте еще обсудим соединение в распредкоробках. Сварка? Пайка? СИЗы? Ваго? Вообще безкоробочная схема?
кабель ЗЗКМ
без распред коробок
комутация выключателей - в глубоких подрозетниках
силовое соединение кабелей, например, наращивание вводного кабеля - опрессовка гильзами ГМЛ + термоусадка
обслуживаемые соединения свет - Wago
это интересно не нам с вами, а может кому-то начинающему
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Бетон
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Додано: Нед 29 гру, 2024 08:55
Бетон написав: Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Сейчас весь мир стремится к энергосбережению. Время мощных приборов прошло. Неусеченные 1.5 мм с запасом перекрывают любой современный силовой прибор. А 2.5мм2 с двойным и тройным
Давайте оперировать цифрами. 1,5мм2 меди (о усеченке нет смысла говорить,так как мы не знаем ее сечения)- мощность нормируется способом прокладки. Если это ВВГнгд, а для стационарной прокладки нужен ВВГнгд,и в пучке, то я бы ограничил мощность примерно 3Квт, но это выводит на АВ 16А,что имхо многовато.
Сам придерживаюсь практики 16А на 2,5мм2 и 10А на 1,5мм2 при этом кабель может быть в умеренном минусе, что-то наподобие Каблекса.
Вообще прикольная тема для этого форума.
Давайте еще обсудим соединение в распредкоробках. Сварка? Пайка? СИЗы? Ваго? Вообще безкоробочная схема?
кабель ЗЗКМ
без распред коробок
комутация выключателей - в глубоких подрозетниках
силовое соединение кабелей, например, наращивание вводного кабеля - опрессовка гильзами ГМЛ + термоусадка
обслуживаемые соединения свет - Wago
это интересно не нам с вами, а может кому-то начинающему
Бетон какие последние тренді по межкомнатнім дверям под аренду ?
Родителям задвигают 10 тіс. за комплект, как по мне дорого.
В 2012 если правильно помню брал па 100 дол. в Епике.
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Хомякоид
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Додано: Нед 29 гру, 2024 12:13
Хомякоид написав: Бетон написав: Бетон написав:
Сейчас весь мир стремится к энергосбережению. Время мощных приборов прошло. Неусеченные 1.5 мм с запасом перекрывают любой современный силовой прибор. А 2.5мм2 с двойным и тройным
Давайте оперировать цифрами. 1,5мм2 меди (о усеченке нет смысла говорить,так как мы не знаем ее сечения)- мощность нормируется способом прокладки. Если это ВВГнгд, а для стационарной прокладки нужен ВВГнгд,и в пучке, то я бы ограничил мощность примерно 3Квт, но это выводит на АВ 16А,что имхо многовато.
Сам придерживаюсь практики 16А на 2,5мм2 и 10А на 1,5мм2 при этом кабель может быть в умеренном минусе, что-то наподобие Каблекса.
Вообще прикольная тема для этого форума.
Давайте еще обсудим соединение в распредкоробках. Сварка? Пайка? СИЗы? Ваго? Вообще безкоробочная схема?
кабель ЗЗКМ
без распред коробок
комутация выключателей - в глубоких подрозетниках
силовое соединение кабелей, например, наращивание вводного кабеля - опрессовка гильзами ГМЛ + термоусадка
обслуживаемые соединения свет - Wago
это интересно не нам с вами, а может кому-то начинающему
Бетон какие последние тренді по межкомнатнім дверям под аренду ?
Родителям задвигают 10 тіс. за комплект, как по мне дорого.
В 2012 если правильно помню брал па 100 дол. в Епике.
Это недорого.
У меня с моей скидкой 12 тысяч получается Папа карло plato. И это плёнка. А под аренду эмаль лучше.
А вообще щас скрытые в тренде
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Бетон
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Додано: Нед 29 гру, 2024 12:51
Хомякоид написав: Бетон написав:
Давайте оперировать цифрами. 1,5мм2 меди (о усеченке нет смысла говорить,так как мы не знаем ее сечения)- мощность нормируется способом прокладки. Если это ВВГнгд, а для стационарной прокладки нужен ВВГнгд,и в пучке, то я бы ограничил мощность примерно 3Квт, но это выводит на АВ 16А,что имхо многовато.
Сам придерживаюсь практики 16А на 2,5мм2 и 10А на 1,5мм2 при этом кабель может быть в умеренном минусе, что-то наподобие Каблекса.
Вообще прикольная тема для этого форума.
Давайте еще обсудим соединение в распредкоробках. Сварка? Пайка? СИЗы? Ваго? Вообще безкоробочная схема?
кабель ЗЗКМ
без распред коробок
комутация выключателей - в глубоких подрозетниках
силовое соединение кабелей, например, наращивание вводного кабеля - опрессовка гильзами ГМЛ + термоусадка
обслуживаемые соединения свет - Wago
это интересно не нам с вами, а может кому-то начинающему
Бетон какие последние тренді по межкомнатнім дверям под аренду ?
Родителям задвигают 10 тіс. за комплект, как по мне дорого.
В 2012 если правильно помню брал па 100 дол. в Епике.[/quote]
10 это,, то-то бюджетное.
Малому недавно дверь в комнату ставил 5кг с копейками только полотно(шпон с филенкой и стеклом), коробка, наличники тоже где-то столько же стоят.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 15:49
Двери межкомнатніе обошлись в 10 тіс. за все.
Дешевле найти можно только откровенній шлак.
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Хомякоид
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Додано: Суб 11 січ, 2025 18:49
Хомякоид написав:
Двери межкомнатніе обошлись в 10 тіс. за все.
Дешевле найти можно только откровенній шлак.
Если дверь не выполняет функцию безопасности, то тратить на нее денег больше чем минимум довольно странно. Антураж дорогая дверь никак не обогатит, а вот проявить безвкусие хозяина - вполне может.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 19:18
2587715 написав: Хомякоид написав:
Двери межкомнатніе обошлись в 10 тіс. за все.
Дешевле найти можно только откровенній шлак.
Если дверь не выполняет функцию безопасности, то тратить на нее денег больше чем минимум довольно странно. Антураж дорогая дверь никак не обогатит, а вот проявить безвкусие хозяина - вполне может.
Тобто про звукоізоляційні властивості ми маємо забути?)
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gonchik74
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Додано: Суб 11 січ, 2025 19:35
gonchik74 написав: 2587715 написав: Хомякоид написав:
Двери межкомнатніе обошлись в 10 тіс. за все.
Дешевле найти можно только откровенній шлак.
Если дверь не выполняет функцию безопасности, то тратить на нее денег больше чем минимум довольно странно. Антураж дорогая дверь никак не обогатит, а вот проявить безвкусие хозяина - вполне может.
Тобто про звукоізоляційні властивості ми маємо забути?)
Для цього потрібно подвійні ставити.
Спершу треба навчитися робити пристойне житло із дешевих речей. А вже якщо вийде, то можна вкладатися в щось дорожче коли знаєш щось. А в нас 99% людей просто навіть лінуються в гугл залізти і подивитися як виглядають сучасні інтер'єри
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Додано: Чет 16 січ, 2025 13:40
Меблі на кухню обійшлись в 70.
Це приїхали заміряли, зробили та встановили.
Якість на рівні, вже в них замовляли.
До речі чекали більше місяця. З замовленнями я так розумію проблем не має.
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Додано: Чет 23 січ, 2025 00:20
Товариство, а що там по кварцвінілі?
Маст хев, чи ну його нах?
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