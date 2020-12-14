RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 23:53

  Успіх написав:Товариство, а що там по кварцвінілі?
Маст хев, чи ну його нах? :)

наклейка или как ламинат? у меня в одном помещении есть такое на стене. я тебе и фото кажется сбрасывал, или не тебе... :D

viewtopic.php?p=5560297#p5560297

то что самоклеится не доверяю, хотя и попадались качественные наклейки (я полочки обклеивал под глянцевый мрамор, других вариантов в этом цвете не было, разве что сам мрамор)

для моих босых ног только паркет. были линолиумы, ковролины, ламинаты, керам.плитка всё не то. хуже всего ковролин, может разные есть, но с него крошку не вытрусить и робот пылесос по нему не ездит. :(

по ламинату есть нюанс, бери 3м2 запас, если арендаторы повредят 1-2 модуля, потом фиг такой купишь. например след от шариковой ручки с кварцвинила не оттирается ни водой ни домашней химией (керосин и ацетон не пробовал).
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27336
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 00:58

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Под тонкий клеевой винил нужно шлифовать полы в зеркало.

SPC кварц винил 4.. 5мм где основание - жёсткая плита, самое то. Воды не боится, не царапается, не расширяется.
Укладка на подложку 1.5 мм, довольно простая

Под аренду паркет или доска утопия
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4413
З нами з: 17.12.22
Подякував: 124 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 57585960
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1026, 1027, 1028
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10271 6399011
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2025 23:45
Успіх
Вартість будівельних матеріалів, ремонт 1 ... 45, 46, 47
kipa192 » Суб 23 кві, 2022 14:11
465 137319
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 кві, 2024 10:05
cherchiltank
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 58532
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7341)
23.01.2025 22:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.