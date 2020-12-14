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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 січ, 2025 23:53
Успіх написав:
Товариство, а що там по кварцвінілі?
Маст хев, чи ну його нах?
наклейка или как ламинат? у меня в одном помещении есть такое на стене. я тебе и фото кажется сбрасывал, или не тебе... viewtopic.php?p=5560297#p5560297
то что самоклеится не доверяю, хотя и попадались качественные наклейки (я полочки обклеивал под глянцевый мрамор, других вариантов в этом цвете не было, разве что сам мрамор)
для моих босых ног только паркет. были линолиумы, ковролины, ламинаты, керам.плитка всё не то. хуже всего ковролин, может разные есть, но с него крошку не вытрусить и робот пылесос по нему не ездит.
по ламинату есть нюанс, бери 3м2 запас, если арендаторы повредят 1-2 модуля, потом фиг такой купишь. например след от шариковой ручки с кварцвинила не оттирается ни водой ни домашней химией (керосин и ацетон не пробовал).
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 00:58
Под тонкий клеевой винил нужно шлифовать полы в зеркало.
SPC кварц винил 4.. 5мм где основание - жёсткая плита, самое то. Воды не боится, не царапается, не расширяется.
Укладка на подложку 1.5 мм, довольно простая
Под аренду паркет или доска утопия
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