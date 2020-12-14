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то что самоклеится не доверяю, хотя и попадались качественные наклейки (я полочки обклеивал под глянцевый мрамор, других вариантов в этом цвете не было, разве что сам мрамор)
для моих босых ног только паркет. были линолиумы, ковролины, ламинаты, керам.плитка всё не то. хуже всего ковролин, может разные есть, но с него крошку не вытрусить и робот пылесос по нему не ездит.
по ламинату есть нюанс, бери 3м2 запас, если арендаторы повредят 1-2 модуля, потом фиг такой купишь. например след от шариковой ручки с кварцвинила не оттирается ни водой ни домашней химией (керосин и ацетон не пробовал).
Бетон написав:SPC кварц винил 4.. 5мм где основание - жёсткая плита, самое то. Воды не боится, не царапается, не расширяется. Укладка на подложку 1.5 мм, довольно простая
SPC кварц винил пятна с него не оттираются, а если оттирать химией типа хлорки остаются следы. Или мне такой попался. Ламинат на основе двп - гауно. Выброшенные деньги. Уже лучше линолеум или керам.плитка.
Бетон написав:Под тонкий клеевой винил нужно шлифовать полы в зеркало.
или клеить на глянцевую плитку без швов. Из плюсов плитка с таким защитным слоем становится неубиваемая, если не долбить перфоратором, а наклеенный винил можно отодрать даже кусочек 5х5 см и приклеить на его место другой. Ни один другой материал для пола не даёт такой возможности "копеечного ремонта за 1 час".
Где то остались куски... надо проверить как он выдерживает кипяток. Вдруг какой то дебил горячий чай прольёт?
Так, забув уточнити, що цікавить тільки той, що клеїться.
Ну і вже на ютубі надивився, що на підлогу, я в свій смарт не буду давати через це>>>
Бетон написав:Под тонкий клеевой винил нужно шлифовать полы в зеркало
А взагалі, думаю у ванній кімнаті на стіни поклеїти(хоч теж дратує, що треба буде хоч гіпсом вирівнювати/вигладжувати стіни)
А хотілось би щось таке, щоб просто "пошкрябав/пройшовся шпателем по стіні - пообивав засохші каплі бетону/штукатурки, прогрунтував і приклеїв умовний кварц-вініл, чи щось типу того/"попроще"" Це ж під оренду - тому не хочеться ні стіни вирівнювати, ні підлогу...
Ну і для уточнення - в мене там стіни "голі"(не поштукатурені) з гіпсоблоку, а деякі смужки стін - бетон(несучі напевно).
Бетон написав:SPC кварц винил 4.. 5мм где основание - жёсткая плита, самое то. Воды не боится, не царапается, не расширяется. Укладка на подложку 1.5 мм, довольно простая
SPC кварц винил пятна с него не оттираются, а если оттирать химией типа хлорки остаются следы. Или мне такой попался. Ламинат на основе двп - гауно. Выброшенные деньги. Уже лучше линолеум или керам.плитка.
Бетон написав:Под тонкий клеевой винил нужно шлифовать полы в зеркало.
или клеить на глянцевую плитку без швов. Из плюсов плитка с таким защитным слоем становится неубиваемая, если не долбить перфоратором, а наклеенный винил можно отодрать даже кусочек 5х5 см и приклеить на его место другой. Ни один другой материал для пола не даёт такой возможности "копеечного ремонта за 1 час".
Где то остались куски... надо проверить как он выдерживает кипяток. Вдруг какой то дебил горячий чай прольёт?
Успіх написав:Ну і для уточнення - в мене там стіни "голі"(не поштукатурені) з гіпсоблоку, а деякі смужки стін - бетон(несучі напевно).
на говноблок хорошо ложится штукатурка широким шпателем. найми студентов, покажи как и за 5-8-10 тыс тебе пошпаклюют всю квартиру. некоторые виды акриловых шпаклевок почти зеркало если провести пальцем. Они конечно недешевые. Обычные шершавые к ним ничего не приклеишь. Наливные полы тоже как зеркало.
и клей себе кварцвинил. Проводку тянет застройщик или кому предстоит стены штробить? потолки натяжные матовые, за день замеряли и натянули. на пол в кухне/ванной плитка и никуда ты от нее не денешься, из за ее герметичности. Вдруг решат затопить соседей вода к ним не сразу попадёт. Сомневаюсь что наклееный кварцвинил удержит воду. Швы остаются пустыми, короче только на стену.