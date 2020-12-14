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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 23:53

  Успіх написав:Товариство, а що там по кварцвінілі?
Маст хев, чи ну його нах? :)

наклейка или как ламинат? у меня в одном помещении есть такое на стене. я тебе и фото кажется сбрасывал, или не тебе... :D

viewtopic.php?p=5560297#p5560297

то что самоклеится не доверяю, хотя и попадались качественные наклейки (я полочки обклеивал под глянцевый мрамор, других вариантов в этом цвете не было, разве что сам мрамор)

для моих босых ног только паркет. были линолиумы, ковролины, ламинаты, керам.плитка всё не то. хуже всего ковролин, может разные есть, но с него крошку не вытрусить и робот пылесос по нему не ездит. :(

по ламинату есть нюанс, бери 3м2 запас, если арендаторы повредят 1-2 модуля, потом фиг такой купишь. например след от шариковой ручки с кварцвинила не оттирается ни водой ни домашней химией (керосин и ацетон не пробовал).
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 00:58

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Под тонкий клеевой винил нужно шлифовать полы в зеркало.

SPC кварц винил 4.. 5мм где основание - жёсткая плита, самое то. Воды не боится, не царапается, не расширяется.
Укладка на подложку 1.5 мм, довольно простая

Под аренду паркет или доска утопия
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 08:06

  Бетон написав:SPC кварц винил 4.. 5мм где основание - жёсткая плита, самое то. Воды не боится, не царапается, не расширяется.
Укладка на подложку 1.5 мм, довольно простая
SPC кварц винил пятна с него не оттираются, а если оттирать химией типа хлорки остаются следы. Или мне такой попался. Ламинат на основе двп - гауно. Выброшенные деньги. Уже лучше линолеум или керам.плитка.
  Бетон написав:Под тонкий клеевой винил нужно шлифовать полы в зеркало.
или клеить на глянцевую плитку без швов. Из плюсов плитка с таким защитным слоем становится неубиваемая, если не долбить перфоратором, а наклеенный винил можно отодрать даже кусочек 5х5 см и приклеить на его место другой. Ни один другой материал для пола не даёт такой возможности "копеечного ремонта за 1 час".

Где то остались куски... надо проверить как он выдерживает кипяток. Вдруг какой то дебил горячий чай прольёт?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 12:18

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Так, забув уточнити, що цікавить тільки той, що клеїться.

Ну і вже на ютубі надивився, що на підлогу, я в свій смарт не буду давати через це>>>
  Бетон написав:Под тонкий клеевой винил нужно шлифовать полы в зеркало




А взагалі, думаю у ванній кімнаті на стіни поклеїти(хоч теж дратує, що треба буде хоч гіпсом вирівнювати/вигладжувати стіни)


А хотілось би щось таке, щоб просто "пошкрябав/пройшовся шпателем по стіні - пообивав засохші каплі бетону/штукатурки, прогрунтував і приклеїв умовний кварц-вініл, чи щось типу того/"попроще""
Це ж під оренду - тому не хочеться ні стіни вирівнювати, ні підлогу...

Ну і для уточнення - в мене там стіни "голі"(не поштукатурені) з гіпсоблоку, а деякі смужки стін - бетон(несучі напевно).
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:03

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:SPC кварц винил 4.. 5мм где основание - жёсткая плита, самое то. Воды не боится, не царапается, не расширяется.
Укладка на подложку 1.5 мм, довольно простая
SPC кварц винил пятна с него не оттираются, а если оттирать химией типа хлорки остаются следы. Или мне такой попался. Ламинат на основе двп - гауно. Выброшенные деньги. Уже лучше линолеум или керам.плитка.
  Бетон написав:Под тонкий клеевой винил нужно шлифовать полы в зеркало.
или клеить на глянцевую плитку без швов. Из плюсов плитка с таким защитным слоем становится неубиваемая, если не долбить перфоратором, а наклеенный винил можно отодрать даже кусочек 5х5 см и приклеить на его место другой. Ни один другой материал для пола не даёт такой возможности "копеечного ремонта за 1 час".

Где то остались куски... надо проверить как он выдерживает кипяток. Вдруг какой то дебил горячий чай прольёт?

То такой принт попался
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:14

  Успіх написав:Ну і для уточнення - в мене там стіни "голі"(не поштукатурені) з гіпсоблоку, а деякі смужки стін - бетон(несучі напевно).
на говноблок хорошо ложится штукатурка широким шпателем. найми студентов, покажи как и за 5-8-10 тыс тебе пошпаклюют всю квартиру. некоторые виды акриловых шпаклевок почти зеркало если провести пальцем. Они конечно недешевые. Обычные шершавые к ним ничего не приклеишь. Наливные полы тоже как зеркало.

и клей себе кварцвинил. Проводку тянет застройщик или кому предстоит стены штробить? потолки натяжные матовые, за день замеряли и натянули. на пол в кухне/ванной плитка и никуда ты от нее не денешься, из за ее герметичности. Вдруг решат затопить соседей вода к ним не сразу попадёт. Сомневаюсь что наклееный кварцвинил удержит воду. Швы остаются пустыми, короче только на стену.

вот посмотри


https://epicentrk.ua/shop/mplc-ridke-sk ... ae641.html

я обрабатываю жидким стеклом почти всё после гипса и после цемента. от грибка. заодно поверхность становится "зеркалом" если не сильно шершавая.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:44

  Хомякоид написав:Меблі на кухню обійшлись в 70.
Це приїхали заміряли, зробили та встановили.
Якість на рівні, вже в них замовляли.

До речі чекали більше місяця. З замовленнями я так розумію проблем не має.

Скільки погонних метрів?

Фабричні кухонні меблі 3,8 пог. метрів - 31 тис. без встановлення (за встановлення нарахували 6 тис, але зібрали і встановили самостійно). Нижні фасади з інтегрованими ручками, верхні без ручок, тобто стильно, модно, молодьожно. Фурнітура середньої якості, але є можливість на вибір замовити дорожче і краще. Очікування 2 тижні.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 16:00

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Українці, нажаль, не вміють облаштовувати житло. Цих інстинктів в них нема на генетичному рівні.
Там є дуже багато нюансів, які видно, якщо подивитись на фотки житла на Заході і в Україні. Але ці нюанси треба знати, щоб їх бачити. Бо якщо не знати, то це буде як формула з логорифмів на дошці - цифри і букви наче знайомі, а що воно означає і чому має бути саме в такій послідовності - нєпонятно.

Нажаль українців як і усіх бувших совків цьому ніхто не вчив, тому і маємо вигляд квартир на ОЛХ такий:

Зображення

А на зіллоу отакий:

Зображення

При тому що у виборку узяв преміальний сегмент, але все одно навіть по лише по фотах видно де Україна, а де ні
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