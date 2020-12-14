Додано: Чет 23 січ, 2025 23:53

Успіх написав: Товариство, а що там по кварцвінілі?

Маст хев, чи ну його нах? Товариство, а що там по кварцвінілі?Маст хев, чи ну його нах?

наклейка или как ламинат? у меня в одном помещении есть такое на стене. я тебе и фото кажется сбрасывал, или не тебе...то что самоклеится не доверяю, хотя и попадались качественные наклейки (я полочки обклеивал под глянцевый мрамор, других вариантов в этом цвете не было, разве что сам мрамор)для моих босых ног только паркет. были линолиумы, ковролины, ламинаты, керам.плитка всё не то. хуже всего ковролин, может разные есть, но с него крошку не вытрусить и робот пылесос по нему не ездит.по ламинату есть нюанс, бери 3м2 запас, если арендаторы повредят 1-2 модуля, потом фиг такой купишь. например след от шариковой ручки с кварцвинила не оттирается ни водой ни домашней химией (керосин и ацетон не пробовал).