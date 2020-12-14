|
|
|
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 січ, 2025 17:02
2587715 написав:
вы практически никогда не увидите в западном жилье кухню у единственного в комнате окна или диван задвинутый в темный угол, или зеркальные натяжные потолки.
хорошо, а если кому то это нравится ему что суициднуться?
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27370
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3403 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Суб 25 січ, 2025 17:13
Wirująświatła написав:
хорошо, а если кому то это нравится ему что суициднуться?
Просто в большинстве случаев его недвига будет иметь меньший спрос на рынке аренды чем у того кто все делает грамотно. Тогда на дистанции в 400 лет лендлорды первого извода повымрут, а вторые расплодятся и закрепят эту азбуку в своих генах.
Некоторым первобытным людям тоже с помощью камня сражаться против тигра нравилось больше чем с помощью копья. Просто они реже успевали оставить потомство.
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 148
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10271
|6399755
|
Чет 23 січ, 2025 23:45
Успіх
|
|465
|137450
|
|
|3
|58607
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|