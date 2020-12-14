хорошо, а если кому то это нравится ему что суициднуться?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 січ, 2025 17:02
Додано: Суб 25 січ, 2025 17:13
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Просто в большинстве случаев его недвига будет иметь меньший спрос на рынке аренды чем у того кто все делает грамотно. Тогда на дистанции в 400 лет лендлорды первого извода повымрут, а вторые расплодятся и закрепят эту азбуку в своих генах.
Некоторым первобытным людям тоже с помощью камня сражаться против тигра нравилось больше чем с помощью копья. Просто они реже успевали оставить потомство.
Додано: Суб 25 січ, 2025 19:08
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Для американцев до войны взять в прокат авто и пойти в супермаркет - обычное дело.
А наши предки землянках жили.
Какое там зонирование. Первобытные люди
Кто помнит "евроремонты" 90х в цирке не смеётся
Моя бабуля в 2025 году первым делом спрашивает, не голодаю ли я). Так на всю жизнь голодом запугали
Додано: Суб 25 січ, 2025 19:17
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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