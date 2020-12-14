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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 січ, 2025 17:02
2587715 написав:
вы практически никогда не увидите в западном жилье кухню у единственного в комнате окна или диван задвинутый в темный угол, или зеркальные натяжные потолки.
хорошо, а если кому то это нравится ему что суициднуться?
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Wirująświatła
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Додано: Суб 25 січ, 2025 17:13
Wirująświatła написав:
хорошо, а если кому то это нравится ему что суициднуться?
Просто в большинстве случаев его недвига будет иметь меньший спрос на рынке аренды чем у того кто все делает грамотно. Тогда на дистанции в 400 лет лендлорды первого извода повымрут, а вторые расплодятся и закрепят эту азбуку в своих генах.
Некоторым первобытным людям тоже с помощью камня сражаться против тигра нравилось больше чем с помощью копья. Просто они реже успевали оставить потомство.
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2587715
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Додано: Суб 25 січ, 2025 19:08
Для американцев до войны взять в прокат авто и пойти в супермаркет - обычное дело.
А наши предки землянках жили.
Какое там зонирование. Первобытные люди
Кто помнит "евроремонты" 90х в цирке не смеётся
Моя бабуля в 2025 году первым делом спрашивает, не голодаю ли я). Так на всю жизнь голодом запугали
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Бетон
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Додано: Суб 25 січ, 2025 19:17
Бетон написав:
Для американцев до войны взять в прокат авто и пойти в супермаркет - обычное дело.
для белых американцев.
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2587715
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Додано: Суб 25 січ, 2025 21:31
2587715 написав: Бетон написав:
Для американцев до войны взять в прокат авто и пойти в супермаркет - обычное дело.
для белых американцев.
Только вчера пересматривал х.ф.Тарантино с его Джанго
М..да, это, безусловно, позорная страница их истории
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Бетон
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Додано: Нед 26 січ, 2025 02:44
Сейчас мы все Джанго(в начале фильма в кайданках) и только Сэмюэль Джексон - начальник бусика на литовских номерах
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барабашов
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Додано: Нед 26 січ, 2025 02:53
Бетон написав:
Для американцев до войны взять в прокат авто и пойти в супермаркет - обычное дело.
А наши предки землянках жили.
Какое там зонирование. Первобытные люди
Кто помнит "евроремонты" 90х
в цирке не смеётся
Моя бабуля в 2025 году первым делом спрашивает, не голодаю ли я). Так на всю жизнь голодом запугали
Я на початку 2020 робив ремонт у панельці ,
неуспели вінести старіе рамы как их тут же спиздели наши граждане которые потом на лавочьке возмущались ремонтом и он им мешает
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Додано: Нед 26 січ, 2025 02:56
Бетон написав:
Для американцев до войны взять в прокат авто и пойти в супермаркет - обычное дело.
А наши предки землянках жили.
Какое там зонирование. Первобытные люди
Кто помнит "евроремонты" 90х в цирке не смеётсяМоя бабуля в 2025
году первым делом спрашивает, не голодаю ли я). Так на всю жизнь голодом запугали
Даа , уж...
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Додано: Нед 26 січ, 2025 02:58
Бетон написав:
Для американцев до войны взять в прокат авто и пойти в супермаркет - обычное дело.
А наши предки землянках жили.
Какое там зонирование. Первобытные люди
Кто помнит "евроремонты" 90х в цирке не смеётсяМоя бабуля в 2025
году первым делом спрашивает, не голодаю ли я). Так на всю жизнь голодом запугали
Даа , уж..., какой голод
моя 2014, ели траву...
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