RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 17:02

  2587715 написав:вы практически никогда не увидите в западном жилье кухню у единственного в комнате окна или диван задвинутый в темный угол, или зеркальные натяжные потолки.
хорошо, а если кому то это нравится ему что суициднуться?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27380
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 17:13

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  Wirująświatła написав:хорошо, а если кому то это нравится ему что суициднуться?
Просто в большинстве случаев его недвига будет иметь меньший спрос на рынке аренды чем у того кто все делает грамотно. Тогда на дистанции в 400 лет лендлорды первого извода повымрут, а вторые расплодятся и закрепят эту азбуку в своих генах.

Некоторым первобытным людям тоже с помощью камня сражаться против тигра нравилось больше чем с помощью копья. Просто они реже успевали оставить потомство.
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 150
З нами з: 25.12.23
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 19:08

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Для американцев до войны взять в прокат авто и пойти в супермаркет - обычное дело.
А наши предки землянках жили.

Какое там зонирование. Первобытные люди

Кто помнит "евроремонты" 90х в цирке не смеётся

Моя бабуля в 2025 году первым делом спрашивает, не голодаю ли я). Так на всю жизнь голодом запугали
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4438
З нами з: 17.12.22
Подякував: 124 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 19:17

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  Бетон написав:Для американцев до войны взять в прокат авто и пойти в супермаркет - обычное дело.
для белых американцев.
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 150
З нами з: 25.12.23
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 21:31

  2587715 написав:
  Бетон написав:Для американцев до войны взять в прокат авто и пойти в супермаркет - обычное дело.
для белых американцев.

Только вчера пересматривал х.ф.Тарантино с его Джанго
М..да, это, безусловно, позорная страница их истории
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4438
З нами з: 17.12.22
Подякував: 124 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 02:44

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Сейчас мы все Джанго(в начале фильма в кайданках) и только Сэмюэль Джексон - начальник бусика на литовских номерах
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4769
З нами з: 16.06.15
Подякував: 288 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 02:53

  Бетон написав:Для американцев до войны взять в прокат авто и пойти в супермаркет - обычное дело.
А наши предки землянках жили.

Какое там зонирование. Первобытные люди

Кто помнит "евроремонты" 90х в цирке не смеётся

Моя бабуля в 2025 году первым делом спрашивает, не голодаю ли я). Так на всю жизнь голодом запугали

Я на початку 2020 робив ремонт у панельці ,
неуспели вінести старіе рамы как их тут же спиздели наши граждане которые потом на лавочьке возмущались ремонтом и он им мешает
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3598
З нами з: 23.05.14
Подякував: 608 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 02:56

  Бетон написав:Для американцев до войны взять в прокат авто и пойти в супермаркет - обычное дело.
А наши предки землянках жили.

Какое там зонирование. Первобытные люди

Кто помнит "евроремонты" 90х в цирке не смеётся

Моя бабуля в 2025 году первым делом спрашивает, не голодаю ли я). Так на всю жизнь голодом запугали

Даа , уж...
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3598
З нами з: 23.05.14
Подякував: 608 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 02:58

  Бетон написав:Для американцев до войны взять в прокат авто и пойти в супермаркет - обычное дело.
А наши предки землянках жили.

Какое там зонирование. Первобытные люди

Кто помнит "евроремонты" 90х в цирке не смеётся

Моя бабуля в 2025 году первым делом спрашивает, не голодаю ли я). Так на всю жизнь голодом запугали

Даа , уж..., какой голод
моя 2014, ели траву...
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3598
З нами з: 23.05.14
Подякував: 608 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 08:16

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

До посівної згорить наш комбайньор від водяри((
Hotab
 
Повідомлень: 14155
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
  #<1 ... 58596061
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1026, 1027, 1028
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10271 6399953
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2025 23:45
Успіх
Вартість будівельних матеріалів, ремонт 1 ... 45, 46, 47
kipa192 » Суб 23 кві, 2022 14:11
465 137503
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 кві, 2024 10:05
cherchiltank
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 58667
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7347)
26.01.2025 01:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.