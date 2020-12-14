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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 59606162>
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 17:02

  2587715 написав:вы практически никогда не увидите в западном жилье кухню у единственного в комнате окна или диван задвинутый в темный угол, или зеркальные натяжные потолки.
хорошо, а если кому то это нравится ему что суициднуться?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 17:13

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  Wirująświatła написав:хорошо, а если кому то это нравится ему что суициднуться?
Просто в большинстве случаев его недвига будет иметь меньший спрос на рынке аренды чем у того кто все делает грамотно. Тогда на дистанции в 400 лет лендлорды первого извода повымрут, а вторые расплодятся и закрепят эту азбуку в своих генах.

Некоторым первобытным людям тоже с помощью камня сражаться против тигра нравилось больше чем с помощью копья. Просто они реже успевали оставить потомство.
2587715
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 19:08

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Для американцев до войны взять в прокат авто и пойти в супермаркет - обычное дело.
А наши предки землянках жили.

Какое там зонирование. Первобытные люди

Кто помнит "евроремонты" 90х в цирке не смеётся

Моя бабуля в 2025 году первым делом спрашивает, не голодаю ли я). Так на всю жизнь голодом запугали
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 19:17

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  Бетон написав:Для американцев до войны взять в прокат авто и пойти в супермаркет - обычное дело.
для белых американцев.
2587715
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 21:31

  2587715 написав:
  Бетон написав:Для американцев до войны взять в прокат авто и пойти в супермаркет - обычное дело.
для белых американцев.

Только вчера пересматривал х.ф.Тарантино с его Джанго
М..да, это, безусловно, позорная страница их истории
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 02:44

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Сейчас мы все Джанго(в начале фильма в кайданках) и только Сэмюэль Джексон - начальник бусика на литовских номерах
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 02:53

  Бетон написав:Для американцев до войны взять в прокат авто и пойти в супермаркет - обычное дело.
А наши предки землянках жили.

Какое там зонирование. Первобытные люди

Кто помнит "евроремонты" 90х в цирке не смеётся

Моя бабуля в 2025 году первым делом спрашивает, не голодаю ли я). Так на всю жизнь голодом запугали

Я на початку 2020 робив ремонт у панельці ,
неуспели вінести старіе рамы как их тут же спиздели наши граждане которые потом на лавочьке возмущались ремонтом и он им мешает
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 02:58

  Бетон написав:Для американцев до войны взять в прокат авто и пойти в супермаркет - обычное дело.
А наши предки землянках жили.

Какое там зонирование. Первобытные люди

Кто помнит "евроремонты" 90х в цирке не смеётся

Моя бабуля в 2025 году первым делом спрашивает, не голодаю ли я). Так на всю жизнь голодом запугали

Даа , уж..., какой голод
моя 2014, ели траву...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 08:16

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

До посівної згорить наш комбайньор від водяри((
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:54

  Hotab написав:До посівної згорить наш комбайньор від водяри((
макаки например едят траву я даже не удивился написанному
Wirująświatła
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